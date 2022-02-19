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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Антальяспор
Йени Малатьяспор - Антальяспор: обзор матча 19 февраля 2022
Йени Малатьяспор
19.02.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 26 тур
1 : 2
Завершен
Антальяспор
88'
B. Ãagiran
7'
Л. Адриано
59'
Фернандо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Антальяспор
ГОЛ! 1:2!
B. Ãagiran
Пас отдал
А. Окечукву
88'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
Н. Дико
88'
Замена
B. Ãagiran
️️️️
М. Шуиар
84'
83'
Замена
Х. Райт
️️️️
Л. Адриано
70'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Д. Синик
59'
ГОЛ! 0:2!
Фернандо
Пас отдал
Л. Адриано
58'
Замена
У. Гаша
️️️️
А. Ндао
58'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
Замена
A. BÃ¼yÃ¼k
️️️️
М. Эскихеллак
55'
Желтая карточка
С. Чифтпинар
46'
46'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Фреди
Замена
К. Хафез
️️️️
К. Эзер
46'
Замена
Д. Ндонг
️️️️
G. Donsah
46'
41'
Желтая карточка
Фреди
7'
ГОЛ! 0:1!
Л. Адриано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
15
Андреа Поли
ЦП
20
Фернандо
ЦП
16
Фреди
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
18
Алассан Ндао
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-1-4
25
Эзбир
37
Кампи
4
Хаддади
2
Зеффан
14
Окечукву
10
Эзер
8
Шуиар
12
Дико
5
Чифтпинар
30
19
Эскихеллак
4-2-2-2
25
Боффин
7
Балчи
30
Кудряшов
5
Налдо
77
Вурал
15
Поли
20
Фернандо
16
Фреди
70
Синик
18
Ндао
4
Адриано
10
Эзер
15
Хафез
15
Хафез
10
Эзер
30
22
Ндонг
22
Ндонг
30
12
Дико
77
77
12
Дико
8
Шуиар
77
77
8
Шуиар
19
Эскихеллак
7
7
19
Эскихеллак
70
Синик
2
Флоранус
2
Флоранус
70
Синик
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
18
Ндао
27
Гаша
27
Гаша
18
Ндао
4
Адриано
11
Райт
11
Райт
4
Адриано
16
Фреди
14
Мехмеди
14
Мехмеди
16
Фреди
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Антальяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Йени Малатьяспор - Антальяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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