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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Йени Малатьяспор
Хатайспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 27 февраля 2022
Хатайспор
27.02.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
5 : 2
Завершен
Йени Малатьяспор
21'
А. Эль-Кааби
25'
Я. Бензия
34'
А. Эль-Кааби
83'
А. Эль-Кааби
88'
Д. Сан-Луи
70'
Н. Дико (П)
80'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хатайспор - Йени Малатьяспор
ГОЛ! 5:2!
Д. Сан-Луи
Пас отдал
А. Эль-Кааби
88'
88'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
М. Эскихеллак
88'
Замена
G. Donsah
️️️️
B. Ãagiran
ГОЛ! 4:2!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Лобжанидзе
83'
Замена
С. Темель
️️️️
С. Бас
81'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
М. Диуф
81'
80'
ГОЛ! 3:2!
Н. Дико
Пас отдал
М. Зеффан
70'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Н. Дико
Желтая карточка
К. Ахмет Черекчи
68'
Замена
М. Буджемаа
️️️️
Р. Рибейру
68'
Замена
Д. Сан-Луи
️️️️
Я. Бензия
67'
46'
Замена
H. Osman
️️️️
Д. Ндонг
46'
Замена
A. Eyüp Türkaslan
️️️️
Г. Кампи
ГОЛ! 3:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Бас
34'
ГОЛ! 2:0!
Я. Бензия
25'
ГОЛ! 1:0!
А. Эль-Кааби
Пас отдал
С. Бас
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
22
Камил Ахмет Черекчи
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
4
Онур Эргюн
ЦЗ
5
Исаак Сакей
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
77
Садик Бас
ПВ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
9
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
28
Барыш Башдаш
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Хатайспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
8
Мехди Буджемаа
ЦП
10
Кахраба
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
14
Дилан Сан-Луи
ЦП
16
Селимджан Темель
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
4-1-2-3
1
Моанд
22
Черекчи
3
Адекугбе
4
Эргюн
5
Фалет
5
Сакей
8
Бензия
77
Бас
92
Диуф
9
Эль-Кааби
20
Рибейру
4-2-4
25
Эзбир
2
Зеффан
4
Хаддади
15
Хафез
37
Кампи
14
Окечукву
22
Ндонг
28
Башдаш
19
Эскихеллак
77
12
Дико
20
Рибейру
8
Буджемаа
8
Буджемаа
20
Рибейру
92
Диуф
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
92
Диуф
8
Бензия
14
Сан-Луи
14
Сан-Луи
8
Бензия
77
Бас
16
Темель
16
Темель
77
Бас
37
Кампи
99
99
37
Кампи
19
Эскихеллак
77
77
19
Эскихеллак
77
30
30
77
22
Ндонг
19
19
22
Ндонг
Остались в запасе
Хатайспор
Йени Малатьяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
75
Эмре Каплан
ЦЗ
53
Бурак Оксюз
ЦЗ
10
Кахраба
ЦП
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
95
Eren Fansa
ЦФ
Остались в запасе
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
70
Ersan Yasa
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Хатайспор - Йени Малатьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
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