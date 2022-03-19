Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Касымпаша
Йени Малатьяспор - Касымпаша: обзор матча 19 марта 2022
Йени Малатьяспор
19.03.2022, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 30 тур
0 : 2
Завершен
Касымпаша
71'
Д. Мюлека
74'
А. Энгин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Касымпаша
88'
Замена
Р. Абид
️️️️
Д. Мюлека
88'
Замена
Т. Торун
️️️️
Ф. Хадергьонай
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
82'
81'
Замена
Т. Бречка
️️️️
У. Спайич
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
С. Чифтпинар
79'
74'
ГОЛ! 0:2!
А. Энгин
Пас отдал
У. Бозок
71'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мюлека
Пас отдал
В. Эйссерик
Замена
К. Эзер
️️️️
Б. Тетти
66'
58'
Замена
А. Энгин
️️️️
А. Мабиль
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
B. Ãagiran
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
12
Мортадха Бен Уанес
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Харис Хайрадинович
ЦП
34
Догукан Хасполат
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Валентин Эйссерик
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
17
Умут Бозок
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Касымпаша
23
Харун Текин
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
14
Райан Абид
ЦФ
17
Ахмет Энгин
ЦФ
3-1-5
25
Эзбир
37
Кампи
4
Хаддади
2
Зеффан
14
Окечукву
12
Дико
77
30
19
Эскихеллак
30
Тетти
4-3-1-2
1
Ташкыран
4
Донк
94
Хадергьонай
25
Спайич
12
Бен Уанес
10
Хайрадинович
34
Хасполат
11
Мабиль
9
Эйссерик
17
Бозок
11
Мюлека
5
Чифтпинар
3
3
5
Чифтпинар
30
Тетти
10
Эзер
10
Эзер
30
Тетти
77
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
77
25
Спайич
25
Бречка
25
Бречка
25
Спайич
94
Хадергьонай
8
Торун
8
Торун
94
Хадергьонай
11
Мюлека
14
Абид
14
Абид
11
Мюлека
11
Мабиль
17
Энгин
17
Энгин
11
Мабиль
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Касымпаша
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
23
Харун Текин
ВР
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
19
Haqi Osman
ЦФ
Остались в запасе
23
Харун Текин
ВР
10
Михал Травник
ЦП
1
Эрдем Канполат
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Йени Малатьяспор - Касымпаша
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Тайип Эрдоган
Новости команд
Все
Йени Малатьяспор
Касымпаша
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Касымпаша» – «Бешикташ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Бешикташа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+