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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Йени Малатьяспор
Сивасспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 13 февраля 2022
Сивасспор
13.02.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 25 тур
2 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
52'
О. Кайоде
70'
Ф. Файр
31'
К. Эзер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
S. Yilmaz
90'
+4
Замена
М. Конате
️️️️
О. Кайоде
90'
+2
Замена
S. Yilmaz
️️️️
П. Энрике
86'
83'
Замена
К. Хафез
️️️️
К. Эзер
77'
Замена
Д. Ндонг
️️️️
G. Donsah
ГОЛ! 2:1!
Ф. Файр
Пас отдал
М. Градель
70'
63'
Желтая карточка
G. Donsah
Желтая карточка
Д. Гутас
59'
ГОЛ! 1:1!
О. Кайоде
Пас отдал
М. Градель
52'
Замена
Х. Феликс
️️️️
К. Атакан Кесгин
46'
Замена
Х. Арслан
️️️️
К. Алтинай
35'
31'
ГОЛ! 0:1!
К. Эзер
Пас отдал
М. Шуиар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
25
Муаммер Йилдырым
ВР
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
10
Макс Градель
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
37
Хакан Арслан
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
7
Хорхе Феликс
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
3-5-2
25
Йилдырым
3
Чифтци
6
Гутас
88
Османпаша
20
Кесгин
7
Энрике
10
Градель
76
Файр
4
Алтинай
80
Кайоде
17
Йесилюрт
3-2-1-4
25
Эзбир
2
Зеффан
37
Кампи
4
Хаддади
14
Окечукву
10
Эзер
8
Шуиар
12
Дико
19
Эскихеллак
30
5
Чифтпинар
4
Алтинай
37
Арслан
37
Арслан
4
Алтинай
7
Энрике
17
17
7
Энрике
20
Кесгин
7
Феликс
7
Феликс
20
Кесгин
80
Кайоде
11
Конате
11
Конате
80
Кайоде
10
Эзер
15
Хафез
15
Хафез
10
Эзер
30
22
Ндонг
22
Ндонг
30
Остались в запасе
Сивасспор
Йени Малатьяспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
Главный тренер
Риза Чалымбай
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Сивасспор - Йени Малатьяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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