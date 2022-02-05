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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Йени Малатьяспор
Карагюмрюк - Йени Малатьяспор: обзор матча 05 февраля 2022
Карагюмрюк
05.02.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 24 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
63'
С. Дурсун
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карагюмрюк - Йени Малатьяспор
90'
+5
Желтая карточка
A. BÃ¼yÃ¼k
Замена
Э. Жуканович
️️️️
А. Угур
90'
+2
Замена
Л. Мерджан
️️️️
Э. Мор
87'
83'
Желтая карточка
К. Эзер
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
Д. Люккассен
75'
Замена
А. Угур
️️️️
А. Муса
75'
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
К. Бистрович
75'
67'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
М. Шуиар
63'
Желтая карточка
М. Шуиар
ГОЛ! 1:0!
С. Дурсун
Пас отдал
Д. Эркин
63'
60'
Замена
К. Эзер
️️️️
G. Donsah
60'
Замена
A. BÃ¼yÃ¼k
️️️️
М. Эскихеллак
47'
Желтая карточка
Г. Кампи
37'
Желтая карточка
G. Donsah
Желтая карточка
К. Бистрович
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
88
Джанер Эркин
ЛЗ
54
Салих Дурсун
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
7
Абдулайе Туре
ОП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
7
Эмре Мор
ПВ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
32
Деррик Люккассен
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
14
Райан Абид
ЦФ
5
Садик Чифтпинар
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Карагюмрюк
97
Утку Ювакуран
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Самед Онур
АП
22
Левент Мерджан
АП
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
77
Аднан Угур
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
3-1-2-2-3
88
Эркин
4
Бираски
54
Дурсун
7
Туре
8
Бистрович
6
Билья
7
Муса
7
Мор
16
Борини
32
Люккассен
2
Вивиано
3-1-1-5
25
Эзбир
2
Зеффан
15
Хафез
37
Кампи
14
Окечукву
8
Шуиар
14
Абид
12
Дико
30
19
Эскихеллак
5
Чифтпинар
Угур
87
Жуканович
87
Жуканович
Угур
32
Люккассен
86
Бекароглу
86
Бекароглу
32
Люккассен
8
Бистрович
10
Дурмаз
10
Дурмаз
8
Бистрович
7
Мор
22
Мерджан
22
Мерджан
7
Мор
7
Муса
77
Угур
77
Угур
7
Муса
30
10
Эзер
10
Эзер
30
8
Шуиар
77
77
8
Шуиар
19
Эскихеллак
7
7
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Карагюмрюк
Йени Малатьяспор
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
97
Утку Ювакуран
ВР
60
Эрдем Алпарслан
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
22
Abdulsamed Damlu
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
77
Bugra Ãagiran
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Карагюмрюк - Йени Малатьяспор
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
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