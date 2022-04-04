Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор: обзор матча 04 апреля 2022
Истанбул Башакшехир
04.04.2022, понедельник, 20:30
Турция. Суперлига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
26'
Д. Алексич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
90'
+1
Замена
P. Awuku Gameli
️️️️
А. Окечукву
90'
Замена
M. Miraç Altıntaş
️️️️
М. Эскихеллак
Замена
М. Текдемир
️️️️
Д. Тюрук
88'
Замена
Пицци
️️️️
Д. Алексич
88'
86'
Замена
️️️️
G. Donsah
Замена
С. Гюрлер
️️️️
Трезеге
71'
Замена
E. Çolak
️️️️
Б. Озкан
71'
65'
Желтая карточка
Б. Тетти
64'
Замена
Й. Ншимиримана
️️️️
М. Шуиар
Замена
A. Çiçek
️️️️
С. Окака-Чука
64'
ГОЛ! 1:0!
Д. Алексич
Пас отдал
Трезеге
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Истанбул Башакшехир
1
Волкан Бабакан
ВР
80
Жуниор Кайсара
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
6
Лукас Лима
ЦЗ
9
Даниэль Алексич
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
38
Толга Чигерчи
ОП
9
Дениз Тюрук
ЦП
19
Беркай Озкан
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
37
Гастон Кампи
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Истанбул Башакшехир
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
21
Махмут Текдемир
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
21
Пицци
АП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
99
Atabey Çiçek
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
96
Emre Çolak
ЦФ
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Бабакан
24
Епуряну
6
Лима
9
Алексич
3
Дуарте
38
Чигерчи
80
Кайсара
9
Тюрук
19
Озкан
7
Трезеге
77
Окака-Чука
3-2-1-4
25
Эзбир
4
Хаддади
37
Кампи
15
Хафез
14
Окечукву
10
Эзер
8
Шуиар
30
12
Дико
30
Тетти
19
Эскихеллак
9
Тюрук
21
Текдемир
21
Текдемир
9
Тюрук
7
Трезеге
7
Гюрлер
7
Гюрлер
7
Трезеге
9
Алексич
21
Пицци
21
Пицци
9
Алексич
77
Окака-Чука
99
99
77
Окака-Чука
19
Озкан
96
96
19
Озкан
14
Окечукву
3
3
14
Окечукву
8
Шуиар
66
Ншимиримана
66
Ншимиримана
8
Шуиар
19
Эскихеллак
77
77
19
Эскихеллак
Остались в запасе
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
8
Фредрик Гульбрандсен
ЦФ
72
Muhammet Can Yazici
ЦФ
16
Мухаммед Зенгезер
ЦФ
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Истанбул Башакшехир - Йени Малатьяспор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 13 тур
Эюпспор
- : -
29.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 12 тур
Истанбул Башакшехир
4 : 2
23.11.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Истанбул Башакшехир
5 : 2
01.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Башакшехир Фатих Терим
Новости команд
Все
Истанбул Башакшехир
Йени Малатьяспор
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Суперлига: шансы «Истанбула» и «Чорума» на победу в матче 12-го тура
22 ноября
Шомуродов ответил на вопрос о завершении карьеры в «Ростове»
17 ноября
1
Файзуллаев одним словом описал уровень Батракова
17 ноября
Шомуродов прокомментировал обидное поражение Узбекистана от России
14 ноября
1
Шомуродов: «Реал» уже следит за Батраковым»
13 ноября
1
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+