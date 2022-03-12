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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Алтай - Йени Малатьяспор
Алтай - Йени Малатьяспор: обзор матча 12 марта 2022
Алтай
12.03.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
1 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
44'
M. Paixão (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алтай - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
C. GÃ¼lselam
90'
+3
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
M. Rodríguez
90'
Желтая карточка
А. Райан
89'
Замена
Z. Yildirim
️️️️
M. Paixão
77'
Замена
А. Райан
️️️️
С. Пиньярес
77'
61'
Желтая карточка
Б. Башдаш
56'
Замена
Б. Башдаш
️️️️
Г. Кампи
56'
Замена
Б. Тетти
️️️️
К. Эзер
Желтая карточка
М. Акча
55'
Желтая карточка
С. Пиньярес
51'
45'
+1
Замена
G. Donsah
️️️️
Й. Ншимиримана
ГОЛ с пенальти! 1:0!
M. Paixão
44'
40'
Желтая карточка
К. Хафез
18'
Желтая карточка
А. Окечукву
5'
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алтай
1
Матеуш Лиш
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
38
İbrahim Öztürk
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
16
Тасиано
ЦП
7
Леандро Каппел
ЦП
65
Martín Rodríguez
ЦП
19
Сесар Пиньярес
ЦП
88
Казымджан Караташ
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦФ
19
Marco Paixão
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
66
Йоспин Ншимиримана
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Алтай
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
29
Ахмед Райан
ЦФ
30
Eren Erdogan
ЦФ
8
Zeki Yildirim
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Йени Малатьяспор
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
2-5-3
1
Лиш
90
Карайел
38
16
Тасиано
7
Каппел
65
19
Пиньярес
71
Бийого Поко
19
13
Акча
88
Караташ
4-2-1-3
25
Эзбир
2
Зеффан
4
Хаддади
15
Хафез
37
Кампи
14
Окечукву
10
Эзер
8
Шуиар
66
Ншимиримана
19
Эскихеллак
12
Дико
65
6
6
65
19
Пиньярес
29
Райан
29
Райан
19
Пиньярес
19
8
8
19
37
Кампи
28
Башдаш
28
Башдаш
37
Кампи
66
Ншимиримана
30
30
66
Ншимиримана
10
Эзер
30
Тетти
30
Тетти
10
Эзер
Остались в запасе
Алтай
Йени Малатьяспор
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
30
Eren Erdogan
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Остались в запасе
35
Cihan Topaloğlu
ВР
25
Tugay Gündem
ЦЗ
88
Özgür Özkaya
ЦЗ
14
Tolga Ünlü
ЦЗ
30
Eren Erdogan
ЦФ
99
Дауда Бамба
ЦФ
Остались в запасе
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
8
Atakan Ayna
ЦП
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Денизли
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Статистика матча Алтай - Йени Малатьяспор
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Алтай
Турция. Суперлига, 38 тур
Алтай
2 : 4
21.05.2022
Касымпаша
Турция. Суперлига, 37 тур
Трабзонспор
2 : 1
15.05.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 36 тур
Алтай
1 : 1
08.05.2022
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Хатайспор
0 : 1
30.04.2022
Алтай
Турция. Суперлига, 34 тур
Алтай
0 : 1
24.04.2022
Галатасарай
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Йени Борнова Стади
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Алтай
Йени Малатьяспор
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
Шапи забил дебютный гол за «Гиресунспор»
2021.12.17 20:57
3
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
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2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
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2020.01.27 11:18
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