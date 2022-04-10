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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Гиресунспор
Йени Малатьяспор - Гиресунспор: обзор матча 10 апреля 2022
Йени Малатьяспор
10.04.2022, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 32 тур
0 : 1
Завершен
Гиресунспор
23'
Х. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Йени Малатьяспор - Гиресунспор
Замена
Б. Башдаш
️️️️
А. Окечукву
90'
89'
Замена
С. Пикинчол
️️️️
Ф. Диабате
88'
Замена
И. Бальде
️️️️
У. Найир
75'
Желтая карточка
А. Перес
73'
Замена
М. Гюмюшкая
️️️️
Шикинью
67'
Замена
Сержио
️️️️
М. Сулейманов
Замена
️️️️
Й. Ншимиримана
46'
Желтая карточка
Й. Ншимиримана
33'
23'
ГОЛ! 0:1!
Х. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
37
Гастон Кампи
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
3
Philip Awuku Gameli
ЦЗ
66
Йоспин Ншимиримана
ОП
14
Азубуйке Окечукву
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
30
Godfred Donsah
ЦФ
30
Бенжамин Тетти
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Гиресунспор
1
Окан Кочук
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
4
Мамаду Диарра
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
77
Хайруллах Билазер
ПЗ
8
Хамиду Траоре
ОП
8
Флавио
ЦП
22
Шикинью
АП
34
Фуссейни Диабате
ЦФ
14
Умут Найир
ЦФ
93
Магомед-Шапи Сулейманов
РФ
Главный тренер
Хакан Келеш
Йени Малатьяспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
75
Metehan Ünal
ЦП
28
Барыш Башдаш
ЦФ
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
Гиресунспор
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
35
Сержен Пикинчол
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
70
Сержио
ЛВ
67
Furkan Kütük
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
6
Ибрахима Бальде
ЦФ
3-1-2-4
25
Эзбир
37
Кампи
15
Хафез
3
66
Ншимиримана
14
Окечукву
10
Эзер
19
Эскихеллак
12
Дико
30
Тетти
30
4-1-1-1-3
1
Кочук
77
Билазер
4
Диарра
25
Перес
16
Бехич
8
Траоре
8
Флавио
22
Шикинью
93
Сулейманов
14
Найир
34
Диабате
14
Окечукву
28
Башдаш
28
Башдаш
14
Окечукву
34
Диабате
35
Пикинчол
35
Пикинчол
34
Диабате
22
Шикинью
23
Гюмюшкая
23
Гюмюшкая
22
Шикинью
93
Сулейманов
70
Сержио
70
Сержио
93
Сулейманов
14
Найир
6
Бальде
6
Бальде
14
Найир
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Гиресунспор
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
75
Metehan Ünal
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Хакан Келеш
Остались в запасе
22
Abdulsamed Damlu
ВР
99
Ahmet Eyüp Türkaslan
ВР
77
Mert Miraç Altıntaş
ЦП
75
Metehan Ünal
ЦП
25
Muhammed Emin Sarikaya
ЦФ
74
Berat Yaman
ЦФ
Остались в запасе
33
Гектан Керют
ВР
23
Онурджан Пири
ВР
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
85
Фатих Йилмаз
ЦЗ
67
Furkan Kütük
ЦП
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Хакан Келеш
Статистика матча Йени Малатьяспор - Гиресунспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Гиресунспор
2 : 0
07.06.2023
Антальяспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Умраниеспор
0 : 1
03.06.2023
Гиресунспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Гиресунспор
2 : 4
30.05.2023
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Гиресунспор
1 : 1
07.05.2023
Фенербахче
Турция. Суперлига, 35 тур
Газиантеп
0 : 3
07.05.2023
Гиресунспор
Информация о матче
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Гиресунспор
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Турецкий вратарь погиб под завалами после землетрясения
2023.02.07 20:53
2
Турецкий вратарь попал под завалы из-за землетрясения. Спасатели не могут его найти
2023.02.06 15:09
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
Заработанный Оздоевым пенальти принес «Карагюмрюку» ничью против «Гиресунспора»
2023.03.11 00:52
Суперлига. «Карагюмрюк» спас ничью в матче с «Гиресунспором», Оздоев провел всю игру и получил желтую
2022.09.10 22:14
«Краснодар» не планирует снова отдавать Шапи в аренду
2022.05.28 12:25
4
Шапи вернется в «Краснодар» летом. «Гиресунспору» не дадут активировать опцию выкупа
2022.05.05 15:10
7
Суперлига. «Гиресунспор» с Шапи победил на выезде «Йени Малатьяспор»
2022.04.10 16:31
2
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