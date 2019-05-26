Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2018/2019 Италия. Серия А 2018/2019 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Кубок 2014/2015 Италия. Серия А 2014/2015 Лига чемпионов 2014/2015 Суперкубок Италии 2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Суперкубок Италии 2012 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010 Италия. Серия А 2008/2009 Италия. Серия А 2007/2008