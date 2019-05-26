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Симоне Падоин
Статистика
Симоне Падоин - статистика
Завершил карьеру
18 марта 1984 (42), Джемона-дель-Фриули
#19 | Полузащитник
179 см | 73 кг
Италия
Статистика
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2018/2019
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига чемпионов 2014/2015
Суперкубок Италии 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Суперкубок Италии 2012
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кальяри
23
0
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кальяри
1 : 2
26.05.2019
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Дженоа
1 : 1
18.05.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Кальяри
1 : 2
11.05.2019
Лацио
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Наполи
2 : 1
05.05.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
3 : 0
27.04.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Кальяри
1 : 0
20.04.2019
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 1
14.04.2019
Кальяри
1' - 90'
45'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
2 : 1
07.04.2019
СПАЛ
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Кальяри
0 : 2
02.04.2019
Ювентус
76' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 3
29.03.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Кальяри
2 : 1
15.03.2019
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
2 : 0
10.03.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
2 : 1
01.03.2019
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Сампдория
1 : 0
24.02.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Кальяри
2 : 1
16.02.2019
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Милан
3 : 0
10.02.2019
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кальяри
0 : 1
04.02.2019
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
3 : 0
26.01.2019
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
2 : 2
20.01.2019
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2 : 0
29.12.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
1 : 0
26.12.2018
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
3 : 1
22.12.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Кальяри
0 : 1
16.12.2018
Наполи
1' - 90'
48'
Италия. Серия А, 15 тур
Кальяри
2 : 2
08.12.2018
Рома
1' - 65'
Италия. Серия А, 14 тур
Фрозиноне
1 : 1
02.12.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
СПАЛ
2 : 2
10.11.2018
Кальяри
1' - 90'
76'
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
3 : 1
03.11.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
2 : 1
28.10.2018
Кьево
1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
1 : 1
21.10.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
2 : 0
06.10.2018
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 0
29.09.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Кальяри
0 : 0
26.09.2018
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2 : 0
22.09.2018
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Кальяри
1 : 1
16.09.2018
Милан
1' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
02.09.2018
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
2 : 2
26.08.2018
Сассуоло
1' - 90'
10'
Италия. Серия А, 1 тур
Эмполи
2 : 0
19.08.2018
Кальяри
Был в запасе
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