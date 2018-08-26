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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сассуоло
Кальяри - Сассуоло: обзор матча 26 августа 2018
Кальяри
26.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 2 тур
2 : 2
Завершен
Сассуоло
10'
Л. Паволетти
73'
Л. Паволетти
53'
Д. Берарди
90+9'
Х. Бабакар (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сассуоло
Желтая карточка
Ф. Романья
90'
+10
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Бабакар
90'
+2
Вторая желтая
Марлон
74'
Желтая карточка
К. Боатенг
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Ф. Брадарич
73'
63'
Желтая карточка
Марлон
Желтая карточка
Л. Чигарини
61'
53'
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Пас отдал
С. Сенси
Желтая карточка
Н. Барелла
34'
33'
Желтая карточка
М. Локателли
ГОЛ! 1:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
С. Падоин
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
6
Марлон
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
8
Стефано Сенси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
13
Жереми Бога
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
19
Романья
24
Клаван
33
Срна
8
Чигарини
17
Ионицэ
19
Падоин
27
Дессена
23
Барелла
25
Сау
30
Паволетти
4-1-2-3
47
Консильи
14
Лирола
67
Феррари
6
Марлон
96
Маньяни
5
Локателли
8
Сенси
32
Дункан
94
Берарди
27
Боатенг
29
Ди Франческо
Остались в запасе
Кальяри
Сассуоло
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
25
Джанлука Пеголо
ВР
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Статистика матча Кальяри - Сассуоло
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
1 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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