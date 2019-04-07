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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - СПАЛ
Кальяри - СПАЛ: обзор матча 07 апреля 2019
Кальяри
07.04.2019, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 31 тур
2 : 1
Завершен
СПАЛ
3'
П. Фараго
60'
Л. Паволетти
18'
М. Антенуччи (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - СПАЛ
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+1
Желтая карточка
Л. Паволетти
68'
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
60'
59'
Желтая карточка
М. Фарес
56'
Желтая карточка
Фелипе
Желтая карточка
Л. Чигарини
31'
25'
Желтая карточка
Л. Дикман
Желтая карточка
Л. Чеппителли
18'
18'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Антенуччи
ГОЛ! 1:0!
П. Фараго
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
СПАЛ
2
Эмилиано Вивиано
ВР
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
27
Ясмин Куртич
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
9
Альберто Палоски
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
СПАЛ
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
29
Каччиаторе
23
Чеппителли
19
Романья
3
Пеллегрини
24
Фараго
17
Ионицэ
23
Барелла
8
Чигарини
9
Жоао Педро
30
Паволетти
4-3-3
2
Вивиано
27
Фелипе
33
Бонифази
34
Викари
41
Дикман
27
Куртич
28
Скьяттарелла
6
Миссироли
93
Фарес
7
Антенуччи
9
Палоски
Остались в запасе
Кальяри
СПАЛ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
22
Андреа Фулиньяти
ВР
1
Альфред Гомис
ВР
17
Джакомо Полуцци
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Статистика матча Кальяри - СПАЛ
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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