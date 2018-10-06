Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Болонья
Кальяри - Болонья: обзор матча 06 октября 2018
Кальяри
06.10.2018, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 8 тур
2 : 0
Завершен
Болонья
22'
Ж. Педро
69'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Болонья
90'
Желтая карточка
Ф. Сантандер
ГОЛ! 2:0!
Л. Паволетти
Пас отдал
Л. Кастро
69'
67'
Желтая карточка
О. Оквонкво
Желтая карточка
Д. Дессена
67'
35'
Желтая карточка
М. Дийкс
Желтая карточка
Ф. Писакане
25'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Л. Кастро
22'
14'
Желтая карточка
С. Де Майо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
87
Себастьян Де Майо
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
21
Блерим Джемаили
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
3-5-2
28
Краньо
33
Срна
19
Романья
4
Писакане
23
Барелла
19
Кастро
26
Брадарич
19
Падоин
17
Ионицэ
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-2-3-2
1
Скорупски
87
Де Майо
5
Данило
33
Калабрези
14
Матиелло
35
Дийкс
21
Джемаили
6
Надь
32
Сванберг
11
Фальчинелли
9
Сантандер
Остались в запасе
Кальяри
Болонья
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
29
Антонио Сантурро
ВР
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
5
Эрик Пульгар
ОП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Статистика матча Кальяри - Болонья
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Новости команд
Все
Кальяри
Болонья
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+