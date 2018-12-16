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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Наполи
Кальяри - Наполи: обзор матча 16 декабря 2018
Кальяри
16.12.2018, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 16 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
90+1'
А. Милик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Наполи
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Милик
Желтая карточка
М. Сау
89'
79'
Желтая карточка
Л. Инсинье
72'
Желтая карточка
Н. Максимович
Желтая карточка
С. Падоин
48'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
24
Амаду Диавара
ОП
25
Аллан
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
96
Адам Унас
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
3-5-1-1
28
Краньо
24
Клаван
4
Писакане
19
Романья
19
Падоин
24
Фараго
26
Брадарич
17
Ионицэ
23
Барелла
17
Фариас
9
Жоао Педро
4-1-3-1-1
1
Оспина
52
Максимович
24
Малку
3
Кулибали
13
Гулам
24
Диавара
25
Аллан
7
Зелински
8
Руис
96
Унас
30
Милик
Остались в запасе
Кальяри
Наполи
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
8
Амин Юнес
АП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Кальяри - Наполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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