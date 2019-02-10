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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 10 февраля 2019
Милан
10.02.2019, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
13'
Л. Чеппителли (АГ)
22'
Л. Пакета
62'
К. Пентек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
75'
Желтая карточка
П. Фараго
ГОЛ! 3:0!
К. Пентек
62'
ГОЛ! 2:0!
Л. Пакета
Пас отдал
Д. Калабрия
22'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Чеппителли
13'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Родригес
37
Мусаккио
26
Романьоли
2
Калабрия
8
Бакайоко
20
Чалханоглу
19
Кессье
11
Пакета
10
Сусо
9
Пентек
4-4-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
33
Срна
3
Пеллегрини
19
Падоин
17
Ионицэ
23
Барелла
24
Фараго
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Милан
Кальяри
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
77
Кирил Десподов
ПВ
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
22
Алессандро Плиццари
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
4
Хосе Маури
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Милан - Кальяри
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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