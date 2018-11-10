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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
СПАЛ - Кальяри
СПАЛ - Кальяри: обзор матча 10 ноября 2018
СПАЛ
10.11.2018, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 12 тур
2 : 2
Завершен
Кальяри
3'
А. Петанья
71'
М. Антенуччи
73'
Л. Паволетти
76'
А. Ионицэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СПАЛ - Кальяри
90'
+5
Желтая карточка
А. Ионицэ
90'
Желтая карточка
М. Сау
76'
ГОЛ! 2:2!
А. Ионицэ
Пас отдал
С. Падоин
73'
ГОЛ! 2:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Д. Срна
ГОЛ! 2:0!
М. Антенуччи
Пас отдал
М. Лаццари
71'
Желтая карточка
Фелипе
43'
Желтая карточка
М. Вальдифиори
34'
17'
Желтая карточка
Л. Кастро
8'
Желтая карточка
Н. Барелла
ГОЛ! 1:0!
А. Петанья
Пас отдал
М. Лаццари
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СПАЛ
1
Альфред Гомис
ВР
15
Тиаго Сионек
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
34
Франческо Викари
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
СПАЛ
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-3-3
1
Гомис
15
Сионек
27
Фелипе
34
Викари
29
Лаццари
28
Скьяттарелла
16
Вальдифиори
6
Миссироли
37
Петанья
7
Антенуччи
93
Фарес
3-5-2
28
Краньо
19
Романья
33
Срна
23
Чеппителли
19
Падоин
17
Ионицэ
23
Барелла
26
Брадарич
19
Кастро
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
СПАЛ
Кальяри
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Демба Тиам
ВР
2
Лоренцо Шимич
ЦЗ
4
Филиппо Коста
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
41
Лоренцо Дикман
ЦЗ
5
Йохан Джуру
ЦЗ
24
Маттиа Витале
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
4
Фабио Писакане
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Ди Бьяджо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча СПАЛ - Кальяри
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СПАЛ
Италия. Кубок, 2 раунд
Дженоа
1 : 0
18.10.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Эмполи
1 : 2
06.08.2022
СПАЛ
Италия. Кубок, 1 раунд
Беневенто
2 : 1
14.08.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
4 : 0
27.01.2021
СПАЛ
Италия. Кубок, 1/8 финала
Сассуоло
0 : 2
14.01.2021
СПАЛ
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Паоло Мацца
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