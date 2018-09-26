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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Сампдория
Кальяри - Сампдория: обзор матча 26 сентября 2018
Кальяри
26.09.2018, среда, 22:00
Италия. Серия А, 6 тур
0 : 0
Завершен
Сампдория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Сампдория
76'
Желтая карточка
Д. Прат
59'
Желтая карточка
Г. Рамирес
30'
Желтая карточка
Б. Берешиньски
Желтая карточка
Л. Чигарини
22'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
4
Фабио Писакане
ВР
28
Алессио Краньо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Сампдория
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
7
Джакопо Сала
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
2-4-1-2
4
Писакане
24
Клаван
33
Срна
23
Барелла
8
Чигарини
19
Падоин
19
Кастро
17
Фариас
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-3-1-2
25
Аудеро
2
Андерсен
18
Берешиньски
25
Колли
29
Мурру
8
Баррето
26
Прат
8
Экдаль
11
Рамирес
92
Дефрель
27
Квальярелла
Остались в запасе
Кальяри
Сампдория
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
29
Риккардо Дага
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
25
Марко Сау
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
27
Вид Белец
ВР
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Карол Линетти
ЦП
14
Роналду Виейра
ЦП
9
Давид Ковнацки
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Кальяри - Сампдория
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
1 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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