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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Аталанта
Кальяри - Аталанта: обзор матча 04 февраля 2019
Кальяри
04.02.2019, понедельник, 23:00
Италия. Серия А, 22 тур
0 : 1
Завершен
Аталанта
50'
Х. Хатебур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Аталанта
90'
+4
Желтая карточка
Э. Бериша
86'
Желтая карточка
М. Пашалич
50'
ГОЛ! 0:1!
Х. Хатебур
Пас отдал
Т. Кастань
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Аталанта
1
Этрит Бериша
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
8
Марио Пашалич
АП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Аталанта
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-5-1-1
28
Краньо
19
Романья
4
Писакане
23
Чеппителли
14
Дейола
19
Падоин
23
Бирса
8
Чигарини
17
Ионицэ
24
Фараго
30
Паволетти
3-3-1-1-2
1
Бериша
2
Толой
19
Паломино
6
Джимсити
21
Кастань
15
де Рон
33
Хатебур
8
Фройлер
8
Пашалич
10
Гомес
91
Сапата
Остались в запасе
Кальяри
Аталанта
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
9
Жоао Педро
ЦФ
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
31
Франческо Росси
ВР
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
21
Деян Кулушевски
ЦП
32
Маттео Пессина
ЦП
99
Муса Барроу
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Кальяри - Аталанта
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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