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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Кальяри
Сассуоло - Кальяри: обзор матча 26 января 2019
Сассуоло
26.01.2019, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
3 : 0
Завершен
Кальяри
9'
М. Локателли
45+4'
Х. Бабакар (П)
87'
А. Матри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Кальяри
ГОЛ! 3:0!
А. Матри
Пас отдал
А. Дункан
87'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Х. Бабакар
45'
+4
Желтая карточка
Ф. Пелузо
25'
14'
Желтая карточка
Н. Барелла
ГОЛ! 1:0!
М. Локателли
9'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
13
Рожерио
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
31
Филип Джуричич
АП
94
Доменико Берарди
ПВ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Сассуоло
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
13
Жереми Бога
ЛВ
32
Альфред Дункан
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
4-1-2-2-1
47
Консильи
96
Маньяни
13
Пелузо
13
Рожерио
14
Лирола
5
Локателли
10
Бурабиа
4
Маньянелли
31
Джуричич
94
Берарди
15
Бабакар
4-4-2
28
Краньо
4
Писакане
33
Срна
23
Чеппителли
22
Ликояннис
24
Фараго
17
Ионицэ
23
Барелла
8
Чигарини
30
Паволетти
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Сассуоло
Кальяри
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
12
Джакомо Саталино
ВР
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Кристиан Делл'Орко
ЦЗ
67
Джанмарко Феррари
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
13
Жереми Бога
ЛВ
21
Алессандро Матри
ЦФ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
Главный тренер
Роберто Д'Аверса
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Сассуоло - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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