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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Дженоа
Кальяри - Дженоа: обзор матча 26 декабря 2018
Кальяри
26.12.2018, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Дженоа
45+3'
Д. Фариас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Дженоа
82'
Желтая карточка
К. Пентек
Желтая карточка
Л. Чигарини
75'
Желтая карточка
П. Фараго
65'
Желтая карточка
Д. Фариас
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
Д. Фариас
Пас отдал
Д. Срна
45'
+3
41'
Желтая карточка
Э. Ролон
1'
Желтая карточка
К. Ромеро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
30
Сандро
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
7
Оскар Хильемарк
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
88
Дарко Лазович
ЦФ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
49
Ромуло
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
3-4-1-2
28
Краньо
23
Чеппителли
4
Писакане
33
Срна
23
Барелла
19
Падоин
24
Фараго
8
Чигарини
17
Фариас
30
Паволетти
9
Жоао Педро
3-4-1-2
13
Раду
21
Ромеро
4
Бираски
4
Кришито
35
Ролон
7
Хильемарк
11
Бесса
30
Сандро
13
Перейра
9
Пентек
88
Лазович
Остались в запасе
Кальяри
Дженоа
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
49
Ромуло
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Остались в запасе
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
17
Лисандро Лопес
ЦЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
40
Стефан Омеонга
ЦП
49
Ромуло
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Статистика матча Кальяри - Дженоа
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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