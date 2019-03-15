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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Фиорентина
Кальяри - Фиорентина: обзор матча 15 марта 2019
Кальяри
15.03.2019, пятница, 22:30
Италия. Серия А, 28 тур
2 : 1
Завершен
Фиорентина
52'
Ж. Педро
66'
Л. Чеппителли
88'
Ф. Кьеза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Фиорентина
90'
+3
Желтая карточка
Г. Пеццелла
88'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кьеза
Пас отдал
Жерсон
Желтая карточка
Л. Паволетти
76'
ГОЛ! 2:0!
Л. Чеппителли
Пас отдал
Х. Ликояннис
66'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Педро
Пас отдал
Ф. Каччиаторе
52'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
44'
42'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
Желтая карточка
Л. Чигарини
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Фиорентина
1
Пьетро Террачиано
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
31
Никола Миленкович
ЦЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
8
Жерсон
ЦП
23
Кристиан Нергор
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
10
Луис Муриэль
ЦФ
87
Кевин Миральяс
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Фиорентина
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
4
Писакане
23
Чеппителли
29
Каччиаторе
24
Фараго
17
Ионицэ
23
Барелла
8
Чигарини
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-3-1-2
1
Террачиано
11
Чеккерини
2
Пеццелла
31
Миленкович
3
Бираги
8
Жерсон
23
Нергор
24
Бенасси
14
Кьеза
87
Миральяс
10
Муриэль
Остались в запасе
Кальяри
Фиорентина
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Паоло Ваноли
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
19
Филиппо Романья
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
40
Альбан Лафон
ВР
17
Давид Ганцко
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
6
Брайан Дабо
ЦП
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Паоло Ваноли
Статистика матча Кальяри - Фиорентина
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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