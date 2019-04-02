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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Ювентус
Кальяри - Ювентус: обзор матча 02 апреля 2019
Кальяри
02.04.2019, вторник, 22:00
Италия. Серия А, 30 тур
0 : 2
Завершен
Ювентус
22'
Л. Бонуччи
85'
М. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Ювентус
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Бернардески
85'
ГОЛ! 0:2!
М. Кен
Пас отдал
Р. Бентанкур
Желтая карточка
Д. Срна
82'
Замена
С. Падоин
️️️️
П. Фараго
76'
Замена
В. Бирса
️️️️
А. Ионицэ
68'
61'
Замена
Р. Бентанкур
️️️️
М. Касерес
Желтая карточка
Х. Ликояннис
39'
Желтая карточка
Ж. Педро
34'
22'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бонуччи
Пас отдал
Ф. Бернардески
20'
Желтая карточка
М. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Блейз Матюиди
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Ювентус
25
Карло Пинсольо
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Григорис Кастанос
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
22
Ликояннис
23
Чеппителли
4
Писакане
33
Срна
24
Фараго
17
Ионицэ
23
Барелла
8
Чигарини
9
Жоао Педро
30
Паволетти
3-3-2-1-1
13
Щесны
14
Кьеллини
19
Бонуччи
4
Касерес
22
Де Шильо
23
Джан
26
Сандро
8
Матюиди
15
Пьянич
10
Бернардески
9
Кен
17
Ионицэ
23
Бирса
23
Бирса
17
Ионицэ
24
Фараго
19
Падоин
19
Падоин
24
Фараго
24
Фараго
9
Черри
9
Черри
24
Фараго
4
Касерес
30
Бентанкур
30
Бентанкур
4
Касерес
Остались в запасе
Кальяри
Ювентус
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Остались в запасе
20
Григорис Кастанос
ЦП
25
Карло Пинсольо
ВР
50
Маттиа Дель Фаверо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Кальяри - Ювентус
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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