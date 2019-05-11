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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кальяри - Лацио
Кальяри - Лацио: обзор матча 11 мая 2019
Кальяри
11.05.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 2
Завершен
Лацио
90+1'
Л. Паволетти
31'
Л. Альберто
53'
Х. Корреа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кальяри - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
Л. Фелипе
Желтая карточка
Ф. Каччиаторе
90'
+4
ГОЛ! 1:2!
Л. Паволетти
Пас отдал
Л. Кастро
90'
+1
Желтая карточка
Н. Барелла
85'
64'
Желтая карточка
С. Прото
53'
ГОЛ! 0:2!
Х. Корреа
Пас отдал
Л. Альберто
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Альберто
Пас отдал
А. Марушич
26'
Желтая карточка
М. Бадель
14'
Желтая карточка
Ш. Раду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
1
Силвио Прото
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
16
Марко Пароло
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Лацио
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
4-4-2
28
Краньо
29
Каччиаторе
19
Романья
24
Клаван
3
Пеллегрини
19
Падоин
23
Барелла
8
Чигарини
14
Дейола
30
Паволетти
9
Жоао Педро
4-3-1-2
1
Прото
77
Марушич
15
Ачерби
5
Фелипе
26
Раду
16
Пароло
47
Бадель
19
Лулич
18
Альберто
32
Корреа
10
Кайседо
Остались в запасе
Кальяри
Лацио
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
Остались в запасе
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
49
Ромуло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Кальяри - Лацио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Информация о матче
Стадион:
Сант-Элия
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