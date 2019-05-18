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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Дженоа - Кальяри
Дженоа - Кальяри: обзор матча 18 мая 2019
Дженоа
18.05.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 37 тур
1 : 1
Завершен
Кальяри
89'
Д. Кришито (П)
40'
Л. Паволетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дженоа - Кальяри
Красная карточка
Д. Пеццелла
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Кришито
89'
Желтая карточка
М. Велозу
77'
40'
ГОЛ! 0:1!
Л. Паволетти
Пас отдал
Ф. Брадарич
Желтая карточка
Д. Кришито
31'
22'
Желтая карточка
Р. Клаван
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дженоа
13
Ионуц Раду
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Давиде Бираски
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
21
Горан Пандев
ЦФ
18
Джанлука Лападула
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Дженоа
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
9
Жоао Педро
ЦФ
4-1-2-1-2
13
Раду
22
Гюнтер
4
Бираски
4
Кришито
87
Жуканович
16
Радованович
11
Бесса
44
Велозу
13
Перейра
18
Лападула
21
Пандев
3-2-3-2
28
Краньо
24
Клаван
4
Писакане
33
Срна
29
Каччиаторе
3
Пеллегрини
23
Барелла
17
Ионицэ
26
Брадарич
30
Паволетти
9
Черри
Остались в запасе
Дженоа
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
21
Лукас Лерагер
ЦП
35
Эстебан Ролон
ЦП
23
Никола Даль Монте
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
8
Кристиан Куаме
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Даниэле Де Росси
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Дженоа - Кальяри
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
17.10.2026
Дженоа
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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