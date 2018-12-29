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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Кальяри
Удинезе - Кальяри: обзор матча 29 декабря 2018
Удинезе
29.12.2018, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 19 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
39'
И. Пуссетто
57'
В. Бехрами
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Кальяри
85'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
Красная карточка
Р. Мандрагора
79'
Желтая карточка
И. Пуссетто
67'
ГОЛ! 2:0!
В. Бехрами
57'
51'
Красная карточка
Л. Чеппителли
Желтая карточка
Й. Стригер Ларсен
45'
45'
Желтая карточка
Д. Фариас
ГОЛ! 1:0!
И. Пуссетто
Пас отдал
Й. Стригер Ларсен
39'
Желтая карточка
Б. Нуйтинк
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Хуан Муссо
ВР
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
3
Николас Опоку
ЦЗ
17
Йенс Стригер Ларсен
ЦП
8
Роландо Мандрагора
ЦП
42
Секо Фофана
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
23
Игнасио Пуссетто
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
33
Дарио Срна
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
26
Филип Брадарич
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Кальяри
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
3-4-2-1
1
Муссо
5
Троост-Эконг
17
Нуйтинк
3
Опоку
17
Стригер Ларсен
42
Фофана
85
Бехрами
8
Мандрагора
77
Д'Алессандро
23
Пуссетто
15
Ласанья
4-3-1-2
28
Краньо
4
Писакане
19
Романья
23
Чеппителли
33
Срна
26
Брадарич
23
Барелла
17
Ионицэ
17
Фариас
9
Жоао Педро
9
Черри
Остались в запасе
Удинезе
Кальяри
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
11
Дарвин Мачис
ЛВ
1
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
13
Молла Ваге
ЦЗ
27
Симоне Понтиссо
ЦП
14
Андрия Балич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Фелипе Визеу
ЦФ
Остались в запасе
29
Риккардо Дага
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Марко Паяч
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Удинезе - Кальяри
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
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