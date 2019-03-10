Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Болонья - Кальяри
Болонья - Кальяри: обзор матча 10 марта 2019
Болонья
10.03.2019, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
34'
Э. Пульгар (П)
77'
Р. Сориано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Болонья - Кальяри
ГОЛ! 2:0!
Р. Сориано
Пас отдал
Н. Сансоне
77'
70'
Желтая карточка
Л. Пеллегрини
57'
Желтая карточка
Д. Срна
Желтая карточка
Б. Джемаили
52'
52'
Желтая карточка
Н. Барелла
51'
Желтая карточка
Ф. Брадарич
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Э. Пульгар
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Болонья
1
Лукаш Скорупски
ВР
35
Митчелл Дийкс
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
13
Лянко
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
5
Эрик Пульгар
ОП
21
Блерим Джемаили
ЦП
21
Роберто Сориано
ЦП
8
Родриго Паласио
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
3
Лука Пеллегрини
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
33
Дарио Срна
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Болонья
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Сирил Теро
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Скорупски
35
Дийкс
5
Данило
13
Лянко
15
Мбайе
5
Пульгар
21
Джемаили
21
Сориано
11
Сансоне
9
Сантандер
8
Паласио
4-4-2
28
Краньо
4
Писакане
23
Чеппителли
33
Срна
3
Пеллегрини
17
Ионицэ
26
Брадарич
19
Падоин
23
Барелла
9
Жоао Педро
30
Паволетти
Остались в запасе
Болонья
Кальяри
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
1
Анжело Да Кошта
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
6
Адам Надь
ЦП
32
Маттиас Сванберг
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
7
Риккардо Орсолини
ЦФ
11
Диего Фальчинелли
ЦФ
Остались в запасе
77
Кирил Десподов
ПВ
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
14
Алессандро Дейола
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
Главный тренер
Раффаэле Палладино
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Болонья - Кальяри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Ренато ДальАра
Новости команд
Все
Болонья
Кальяри
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А: шансы «Болоньи» и «Удинезе» на победу в матче 12-го тура
09:19
«Парма» – «Болонья»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Пармы» и «Болоньи» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Болонья» – «Монца»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Болоньи» и «Монцы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Комо» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
15:50
Серия А: шансы «Комо» и «Кальяри» на победу в матче 12-го тура
Вчера, 10:39
«Кальяри» – «Фрозиноне»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Кальяри» и «Фрозиноне» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+