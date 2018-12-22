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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Кальяри
Лацио - Кальяри: обзор матча 22 декабря 2018
Лацио
22.12.2018, суббота, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 1
Завершен
Кальяри
12'
С. Милинкович-Савич
23'
Ф. Ачерби
67'
С. Лулич
90+3'
Ж. Педро (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Кальяри
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
90'
+5
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ж. Педро
Желтая карточка
Баштуш
90'
+2
ГОЛ! 3:0!
С. Лулич
Пас отдал
Ч. Иммобиле
67'
59'
Желтая карточка
П. Фараго
ГОЛ! 2:0!
Ф. Ачерби
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Милинкович-Савич
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
5
Луис Фелипе
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
18
Луис Альберто
АП
32
Хоакин Корреа
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
23
Николо Барелла
ЦП
26
Филип Брадарич
ЦП
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
9
Альберто Черри
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Кальяри
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
4-3-1-2
1
Стракоша
5
Фелипе
15
Ачерби
26
Раду
77
Марушич
19
Лулич
16
Пароло
20
Милинкович-Савич
18
Альберто
9
Иммобиле
32
Корреа
3-5-2
28
Краньо
24
Клаван
19
Романья
4
Писакане
23
Барелла
24
Фараго
19
Падоин
17
Ионицэ
26
Брадарич
9
Жоао Педро
9
Черри
Остались в запасе
Лацио
Кальяри
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Фабио Писакане
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Силвио Прото
ВР
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
13
Уоллес
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
32
Данило Катальди
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
94
Джордан Лукаку
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
77
Рафаэль
ВР
18
Симоне Арести
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
27
Даниэле Дессена
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
17
Диего Фариас
ЛВ
25
Марко Сау
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Фабио Писакане
Статистика матча Лацио - Кальяри
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 0
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
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