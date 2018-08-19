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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Кальяри
Эмполи - Кальяри: обзор матча 19 августа 2018
Эмполи
19.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 0
Завершен
Кальяри
14'
Р. Крунич
52'
Ф. Капуто
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Кальяри
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Писакане
Желтая карточка
Я. Расмуссен
90'
Замена
Ф. Везели
️️️️
М. Зайц
87'
Замена
И. Беннасер
️️️️
А. ла Гумина
80'
76'
Желтая карточка
Н. Барелла
73'
Замена
А. Черри
️️️️
А. Ионицэ
Замена
М. Паскуаль
️️️️
Л. Антонелли
73'
Желтая карточка
Л. Капецци
66'
57'
Замена
М. Сау
️️️️
Д. Фариас
ГОЛ! 2:0!
Ф. Капуто
Пас отдал
М. Зайц
52'
44'
Желтая карточка
Ф. Романья
Желтая карточка
Л. Антонелли
28'
24'
Замена
Ф. Писакане
️️️️
Л. Чеппителли
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
1
Пьетро Террачиано
ВР
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
33
Раде Крунич
ЦП
82
Леонардо Капецци
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
27
Антонино ла Гумина
ЦФ
9
Франческо Капуто
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
19
Филиппо Романья
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
24
Паоло Фараго
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Эмполи
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
34
Фредерик Везели
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Кальяри
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
4
Фабио Писакане
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
25
Марко Сау
ЦФ
9
Альберто Черри
ЦФ
4-4-2
1
Террачиано
14
Расмуссен
26
Сильвестре
13
Антонелли
22
Ди Лоренцо
33
Крунич
8
Зайц
18
Аква
82
Капецци
9
Капуто
27
ла Гумина
3-5-1-1
28
Краньо
19
Романья
23
Чеппителли
22
Ликояннис
24
Фараго
23
Барелла
8
Чигарини
17
Ионицэ
19
Кастро
17
Фариас
30
Паволетти
13
Антонелли
21
Паскуаль
21
Паскуаль
13
Антонелли
8
Зайц
34
Везели
34
Везели
8
Зайц
27
ла Гумина
10
Беннасер
10
Беннасер
27
ла Гумина
23
Чеппителли
4
Писакане
4
Писакане
23
Чеппителли
17
Фариас
25
Сау
25
Сау
17
Фариас
17
Ионицэ
9
Черри
9
Черри
17
Ионицэ
Остались в запасе
Эмполи
Кальяри
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
49
Иван Проведель
ВР
22
Андреа Фулиньяти
ВР
27
Жоэль Унтерзее
ЦЗ
29
Михал Марцьяник
ЦЗ
20
Лоренцо Лолло
ЦП
25
Хамед Траоре
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Остались в запасе
29
Риккардо Дага
ВР
18
Симоне Арести
ВР
77
Рафаэль
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
26
Филип Брадарич
ЦП
17
Марко Паяч
ЦП
19
Симоне Падоин
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Эмполи - Кальяри
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
1 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Киффи
(Падуя)
Стадион:
Карло Кастеллани
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