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Родриго Таддеи
Статистика
Родриго Таддеи - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1980 (46)
#11 | Полузащитник
177 см | 72 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
19
2
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Дженоа
1 : 0
18.05.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Рома
0 : 1
11.05.2014
Ювентус
55' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Катания
4 : 1
04.05.2014
Рома
1' - 37'
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
2 : 0
25.04.2014
Милан
86' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 1
19.04.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
3 : 1
12.04.2014
Аталанта
1' - 90'
13'
Италия. Серия А, 32 тур
Кальяри
1 : 3
06.04.2014
Рома
74' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Рома
4 : 2
02.04.2014
Парма
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 31 тур
Сассуоло
0 : 2
30.03.2014
Рома
73' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Рома
2 : 1
25.03.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Кьево
0 : 2
22.03.2014
Рома
1' - 90'
42'
Италия. Серия А, 28 тур
Рома
3 : 2
17.03.2014
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Наполи
1 : 0
09.03.2014
Рома
12' - 90'
81'
Италия. Серия А, 26 тур
Рома
0 : 0
01.03.2014
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Болонья
0 : 1
22.02.2014
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
0 : 0
09.02.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 3
26.01.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Рома
3 : 0
18.01.2014
Ливорно
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Рома
4 : 0
12.01.2014
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Ювентус
3 : 0
05.01.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Рома
4 : 0
22.12.2013
Катания
57' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 2
16.12.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Рома
2 : 1
08.12.2013
Фиорентина
72' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
1 : 1
01.12.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
0 : 0
25.11.2013
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
1 : 1
10.11.2013
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
03.11.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
1 : 0
31.10.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
0 : 1
27.10.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Рома
2 : 0
18.10.2013
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
0 : 3
05.10.2013
Рома
57' - 90'
89'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 0
29.09.2013
Болонья
67' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Сампдория
0 : 2
25.09.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
2 : 0
22.09.2013
Лацио
86' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Парма
1 : 3
16.09.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 0
01.09.2013
Верона
87' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Ливорно
0 : 2
25.08.2013
Рома
83' - 90'
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