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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Рома
Удинезе - Рома: обзор матча 27 октября 2013
Удинезе
27.10.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 9 тур
0 : 1
Завершен
Рома
82'
М. Брэдли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Рома
90'
+4
Желтая карточка
Маркиньо
Желтая карточка
Д. Пинци
90'
+4
Замена
М. Ранеги
️️️️
Л. Муриэль
90'
Желтая карточка
Р. Перейра
86'
Замена
Майкосуэл
️️️️
А. Лаццари
85'
82'
ГОЛ! 0:1!
М. Брэдли
Пас отдал
К. Строотман
78'
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Д. Баста
️️️️
Т. Арто
76'
68'
Замена
В. Торосидис
️️️️
М. Пьянич
66'
Вторая желтая
Майкон
61'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
Т. Арто
41'
39'
Желтая карточка
А. Флоренци
24'
Желтая карточка
Д. Де Росси
Желтая карточка
Л. Муриэль
20'
11'
Желтая карточка
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Удинезе
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
16
Жадсон
ЦП
25
Аллан
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
70
Майкосуэл
ЦФ
13
Маттиас Ранеги
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-3-1-2
25
Келава
11
Силва
5
Данило
5
Налдо
28
Арто
10
Лаццари
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
37
Перейра
10
Муриэль
10
Ди Натале
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
13
Майкон
4
Бенатиа
25
Кастан
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
8
Строотман
16
Де Росси
15
Пьянич
22
Льяич
22
Боррьелло
28
Арто
8
Баста
8
Баста
28
Арто
10
Лаццари
70
Майкосуэл
70
Майкосуэл
10
Лаццари
10
Муриэль
13
Ранеги
13
Ранеги
10
Муриэль
15
Пьянич
35
Торосидис
35
Торосидис
15
Пьянич
22
Боррьелло
4
Брэдли
4
Брэдли
22
Боррьелло
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
Остались в запасе
Удинезе
Рома
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
23
Зелько Бркич
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
25
Аллан
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Удинезе - Рома
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Удинезе Арена
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