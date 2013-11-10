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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сассуоло
Рома - Сассуоло: обзор матча 10 ноября 2013
Рома
10.11.2013, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 12 тур
1 : 1
Завершен
Сассуоло
19'
А. Лонги (АГ)
90+4'
Д. Берарди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сассуоло
90'
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Берарди
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
84'
79'
Желтая карточка
Я. Куртич
Замена
Д. Капрари
️️️️
М. Пьянич
78'
Желтая карточка
А. Льяич
77'
77'
Замена
С. Дзадза
️️️️
Ф. Маньянелли
72'
Замена
Я. Куртич
️️️️
М. Гаццола
67'
Желтая карточка
Д. Берарди
66'
Желтая карточка
А. Флоро Флорес
64'
Замена
Д. Фариас
️️️️
С. Миссироли
Желтая карточка
К. Строотман
37'
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Боррьелло
33'
30'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Лонги
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Маркиньо
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
17
Диего Фариас
ЛВ
5
Карим Лариби
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
8
Бурдиссо
25
Кастан
42
Бальдзаретти
13
Майкон
8
Строотман
15
Пьянич
16
Де Росси
22
Льяич
22
Боррьелло
3-2-2-1-1
25
Пеголо
15
Ачерби
23
Гаццола
20
Бьянко
51
Антеи
3
Лонги
4
Маньянелли
6
Миссироли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
22
Боррьелло
4
Брэдли
4
Брэдли
22
Боррьелло
15
Пьянич
10
Капрари
10
Капрари
15
Пьянич
23
Гаццола
27
Куртич
27
Куртич
23
Гаццола
6
Миссироли
17
Фариас
17
Фариас
6
Миссироли
4
Маньянелли
11
Дзадза
11
Дзадза
4
Маньянелли
Остались в запасе
Рома
Сассуоло
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
27
Жервиньо
ЛВ
Главный тренер
Руди Гарсия
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
27
Жервиньо
ЛВ
Остались в запасе
26
Гаэтано Масуччи
ЦФ
5
Карим Лариби
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
21
Антонио Розати
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Мариуш Алексе
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Рома - Сассуоло
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Олимпико
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