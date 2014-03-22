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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Рома
Кьево - Рома: обзор матча 22 марта 2014
Кьево
22.03.2014, суббота, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
0 : 2
Завершен
Рома
17'
Жервиньо
42'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Рома
86'
Желтая карточка
М. Бенатиа
76'
Замена
М. Бастос
️️️️
М. Дестро
Замена
В. Обинна
️️️️
Д. Лазаревич
70'
60'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
Замена
В. Обинна
️️️️
А. Палоски
59'
46'
Замена
В. Торосидис
️️️️
Майкон
Замена
М. Рубин
️️️️
А. Стоян
46'
42'
ГОЛ! 0:2!
М. Дестро
Пас отдал
Р. Таддеи
Желтая карточка
С. Бентивольо
38'
17'
ГОЛ! 0:1!
Жервиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
22
Михаэль Агацци
ВР
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
30
Лука Ригони
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
8
Адриан Стоян
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
30
Томаш Купиш
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
4-1-2-3
22
Агацци
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
20
Сардо
16
Радованович
30
Ригони
7
Бентивольо
9
Палоски
8
Стоян
27
Лазаревич
4-3-1-2
16
Де Санктис
13
Майкон
26
Романьоли
25
Кастан
4
Бенатиа
11
Таддеи
15
Пьянич
44
Наингголан
27
Жервиньо
21
Дестро
10
Тотти
8
Стоян
33
Рубин
33
Рубин
8
Стоян
9
Палоски
11
Обинна
11
Обинна
9
Палоски
13
Майкон
35
Торосидис
35
Торосидис
13
Майкон
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
21
Дестро
7
Бастос
7
Бастос
21
Дестро
Остались в запасе
Кьево
Рома
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
30
Томаш Купиш
ЦП
18
Лоренцо Скуицци
ВР
1
Кристиан Пуджиони
ВР
3
Клейтон
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
77
Сирил Теро
ЦФ
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Эудженио Корини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Кьево - Рома
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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