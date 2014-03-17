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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Удинезе
Рома - Удинезе: обзор матча 17 марта 2014
Рома
17.03.2014, понедельник, 23:59
Италия. Серия А, 28 тур
3 : 2
Завершен
Удинезе
22'
Ф. Тотти
30'
М. Дестро
69'
В. Торосидис
51'
Д. Пинци
80'
Д. Баста
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Удинезе
Замена
А. Романьоли
️️️️
Додо
85'
85'
Замена
П. Зелински
️️️️
Э. Агьеманг-Баду
Замена
М. Бастос
️️️️
М. Дестро
81'
80'
ГОЛ! 3:2!
Д. Баста
79'
Замена
Н. Лопес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
А. Флоренци
️️️️
Ф. Тотти
72'
ГОЛ! 3:1!
В. Торосидис
69'
68'
Желтая карточка
С. Видмер
64'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Пинци
51'
ГОЛ! 2:1!
Д. Пинци
Пас отдал
Аллан
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
30'
Желтая карточка
Р. Наингголан
28'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Удинезе
1
Симоне Скуффет
ВР
28
Томас Арто
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
5
Данило
ЦЗ
30
Силвэн Видмер
ПЗ
8
Душан Баста
ЛП
25
Аллан
ОП
37
Роберто Перейра
ОП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ПП
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Удинезе
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
16
Жадсон
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
4-3-2-1
16
Де Санктис
16
Додо
25
Кастан
4
Бенатиа
35
Торосидис
44
Наингголан
15
Пьянич
11
Таддеи
27
Жервиньо
10
Тотти
21
Дестро
4-2-3-1
1
Скуффет
30
Видмер
6
Домицци
5
Данило
28
Арто
25
Аллан
37
Перейра
3
Пинци
7
Агьеманг-Баду
8
Баста
10
Ди Натале
16
Додо
26
Романьоли
26
Романьоли
16
Додо
10
Тотти
24
Флоренци
24
Флоренци
10
Тотти
21
Дестро
7
Бастос
7
Бастос
21
Дестро
7
Агьеманг-Баду
10
Зелински
10
Зелински
7
Агьеманг-Баду
3
Пинци
10
Муриэль
10
Муриэль
3
Пинци
10
Ди Натале
11
Лопес
11
Лопес
10
Ди Натале
Остались в запасе
Рома
Удинезе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Остались в запасе
16
Жадсон
ЦП
25
Иван Келава
ВР
23
Зелько Бркич
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
18
Игор Бубнич
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
70
Майкосуэл
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Рома - Удинезе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:55 (прямая)
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