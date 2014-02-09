Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Рома
Лацио - Рома: обзор матча 09 февраля 2014
Лацио
09.02.2014, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 23 тур
0 : 0
Завершен
Рома
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Рома
90'
+2
Желтая карточка
К. Строотман
83'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
79'
79'
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Пьянич
Желтая карточка
С. Маури
67'
64'
Замена
М. Бастос
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
А. Кандрева
63'
Замена
С. Маури
️️️️
Б. Кейта
46'
Желтая карточка
С. Лулич
38'
19'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
25
Абдулай Конко
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
26
Штефан Раду
ПЗ
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЛП
19
Сенад Лулич
ОП
15
Альваро Гонсалес
ОП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
13
Майкон
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
(К)
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
6
Стефано Маури
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
44
Раджа Наингголан
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-2-2-2
1
Бериша
25
Конко
20
Бьява
3
Андре Диас
26
Раду
19
Лулич
15
Гонсалес
24
Ледесма
87
Кандрева
11
Клозе
17
Кейта
3-3-2-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
4
Бенатиа
35
Торосидис
16
Де Росси
13
Майкон
8
Строотман
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Тотти
17
Кейта
6
Маури
6
Маури
17
Кейта
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
24
Флоренци
7
Бастос
7
Бастос
24
Флоренци
15
Пьянич
22
Льяич
22
Льяич
15
Пьянич
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Лацио
Рома
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
5
Гаэль Какута
АП
1
Томас Стракоша
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Остались в запасе
44
Раджа Наингголан
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Лацио - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Лацио
Рома
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Лацио» – «Кальяри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Серия А Италии: шансы «Лацио» и «Кальяри» на победу в матче 10-го тура
31 октября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+