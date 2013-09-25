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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Рома
Сампдория - Рома: обзор матча 25 сентября 2013
Сампдория
25.09.2013, среда, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 2
Завершен
Рома
65'
М. Бенатиа
89'
Жервиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Рома
Вторая желтая
А. Мартинелли
90'
89'
ГОЛ! 0:2!
Жервиньо
Пас отдал
Ф. Тотти
84'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Боррьелло
Желтая карточка
А. Мартинелли
83'
Замена
А. Мартинелли
️️️️
А. Коста
81'
74'
Желтая карточка
М. Боррьелло
Замена
Н. Поцци
️️️️
Л. Де Сильвестри
74'
65'
ГОЛ! 0:1!
М. Бенатиа
Пас отдал
К. Строотман
Желтая карточка
А. Коста
63'
62'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
Маркиньо
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
П. Вшолек
62'
60'
Желтая карточка
Л. Кастан
Желтая карточка
Н. Крстичич
51'
35'
Замена
Додо
️️️️
Майкон
30'
Желтая карточка
К. Строотман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
1
Анжело Да Кошта
ВР
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
21
Андреа Коста
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
7
Ненад Крстичич
ЦП
14
Педро Мба Обьянг
ЦП
79
Давиде Гавацци
ПП
22
Павел Вшолек
ПВ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
18
Джанлука Сансоне
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Маркиньо
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
25
Алессандро Мартинелли
ЦП
5
Ренан
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
37
Андреа Петанья
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-1-2
1
Да Кошта
5
Гастальделло
21
Коста
13
Мустафи
29
Де Сильвестри
7
Крстичич
14
Мба Обьянг
79
Гавацци
22
Вшолек
18
Сансоне
11
Габбиадини
4-4-1-1
16
Де Санктис
13
Майкон
4
Бенатиа
25
Кастан
42
Бальдзаретти
16
Де Росси
8
Строотман
15
Пьянич
77
Маркиньо
27
Жервиньо
22
Боррьелло
21
Коста
25
Мартинелли
25
Мартинелли
21
Коста
22
Вшолек
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
22
Вшолек
29
Де Сильвестри
9
Поцци
9
Поцци
29
Де Сильвестри
13
Майкон
16
Додо
16
Додо
13
Майкон
22
Боррьелло
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Боррьелло
77
Маркиньо
10
Тотти
10
Тотти
77
Маркиньо
Остались в запасе
Сампдория
Рома
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
5
Ренан
ЦП
19
Винченцо Фьорилло
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
6
Матиас Родригес
ПЗ
13
Саввас Генцоглу
ОП
17
Анджело Паломбо
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Сампдория - Рома
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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