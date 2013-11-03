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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 03 ноября 2013
Торино
03.11.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
1 : 1
Завершен
Рома
63'
А. Черчи
28'
К. Строотман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
90'
+3
Желтая карточка
Майкон
Замена
Н. Максимович
️️️️
А. Черчи
90'
88'
Замена
Додо
️️️️
А. Флоренци
Желтая карточка
К. Глик
87'
Желтая карточка
Д. Д'Амброзио
79'
Замена
Н. Белломо
️️️️
О. Эль-Каддури
75'
73'
Замена
Маркиньо
️️️️
М. Бенатиа
67'
Замена
А. Льяич
️️️️
М. Боррьелло
ГОЛ! 1:1!
А. Черчи
Пас отдал
Р. Меджиорини
63'
Замена
Ч. Иммобиле
️️️️
П. Баррето
59'
53'
Желтая карточка
М. Брэдли
28'
ГОЛ! 0:1!
К. Строотман
Пас отдал
М. Пьянич
26'
Желтая карточка
М. Бенатиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
15
Камиль Глик
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
16
Никола Белломо
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
4-3-3
93
Паделли
33
Д'Амброзио
15
Глик
24
Моретти
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
8
Баша
14
Гацци
10
Баррето
69
Меджиорини
7
Черчи
3-2-4-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
8
Бурдиссо
4
Бенатиа
13
Майкон
42
Бальдзаретти
4
Брэдли
15
Пьянич
8
Строотман
16
Де Росси
22
Боррьелло
7
Эль-Каддури
16
Белломо
16
Белломо
7
Эль-Каддури
7
Черчи
52
Максимович
52
Максимович
7
Черчи
10
Баррето
9
Иммобиле
9
Иммобиле
10
Баррето
24
Флоренци
16
Додо
16
Додо
24
Флоренци
4
Бенатиа
77
Маркиньо
77
Маркиньо
4
Бенатиа
22
Боррьелло
22
Льяич
22
Льяич
22
Боррьелло
Остались в запасе
Торино
Рома
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
4
Маттео Бриги
ЦП
Остались в запасе
23
Франческо Ди Мариано
ЛВ
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Торино - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Стадио Олимпико
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