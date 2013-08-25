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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ливорно - Рома
Ливорно - Рома: обзор матча 25 августа 2013
Ливорно
25.08.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 2
Завершен
Рома
65'
Д. Де Росси
67'
А. Флоренци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливорно - Рома
83'
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Пьянич
Замена
К. Пиччини
️️️️
А. Дункан
82'
71'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
67'
ГОЛ! 0:2!
А. Флоренци
Пас отдал
Л. Кастан
65'
ГОЛ! 0:1!
Д. Де Росси
Пас отдал
Ф. Тотти
62'
Желтая карточка
М. Бенатиа
59'
Замена
Жервиньо
️️️️
М. Боррьелло
Замена
Ф. Дионизи
️️️️
Л. Белингери
59'
Желтая карточка
П. Скьяттарелла
45'
Замена
И. Мбайе
️️️️
Д. Джемити
33'
22'
Желтая карточка
Л. Кастан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
7
Лука Белингери
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
28
Паскуале Скьяттарелла
ЦП
9
Паулиньо
ЦФ
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ливорно
90
Лука Маццони
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
16
Даниэле Бартолини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
18
Федерико Дионизи
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
4-5-1
22
Барди
3
Джемити
23
Эмерсон
11
Чеккерини
4
Валентини
19
Греко
10
Луччи
32
Дункан
28
Скьяттарелла
7
Белингери
9
Паулиньо
3-2-3-2
16
Де Санктис
13
Майкон
4
Бенатиа
25
Кастан
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
4
Брэдли
16
Де Росси
15
Пьянич
10
Тотти
22
Боррьелло
32
Дункан
12
Пиччини
12
Пиччини
32
Дункан
3
Джемити
15
Мбайе
15
Мбайе
3
Джемити
7
Белингери
18
Дионизи
18
Дионизи
7
Белингери
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
15
Пьянич
11
Таддеи
11
Таддеи
15
Пьянич
22
Боррьелло
27
Жервиньо
27
Жервиньо
22
Боррьелло
Остались в запасе
Ливорно
Рома
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
90
Лука Маццони
ВР
16
Даниэле Бартолини
ЦП
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
90
Лука Маццони
ВР
16
Даниэле Бартолини
ЦП
14
Томмазо Бьяши
ЦФ
12
Габриэле Альдегани
ВР
2
Алессандро Бернардини
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Лука Силигарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
49
Жуниор Талло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ливорно - Рома
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Стадио Армандо Пикки
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