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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Парма - Рома
Парма - Рома: обзор матча 16 сентября 2013
Парма
16.09.2013, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 3 тур
1 : 3
Завершен
Рома
39'
Д. Биабиани
47'
А. Флоренци
70'
Ф. Тотти
85'
К. Строотман (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Парма - Рома
Желтая карточка
В. Гаргано
90'
+3
Замена
Д. Месба
️️️️
М. Гобби
90'
85'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
К. Строотман
Желтая карточка
М. Кассани
84'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Д. Биабиани
77'
76'
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Тотти
70'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Тотти
Пас отдал
К. Строотман
69'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
Замена
С. Окака-Чука
️️️️
Амаури
69'
54'
Замена
Жервиньо
️️️️
А. Льяич
Желтая карточка
А. Кассано
50'
47'
ГОЛ! 1:1!
А. Флоренци
Пас отдал
М. Пьянич
Желтая карточка
А. Лукарелли
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Биабиани
Пас отдал
М. Кассани
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
16
Марко Пароло
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Парма
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
27
Жервиньо
ЛВ
11
Федерико Риччи
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
4-3-3
83
Миранте
18
Гобби
6
Лукарелли
27
Фелипе
6
Кассани
16
Пароло
5
Гаргано
32
Маркьонни
11
Амаури
99
Кассано
14
Биабиани
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
4
Бенатиа
13
Майкон
42
Бальдзаретти
8
Строотман
15
Пьянич
16
Де Росси
22
Льяич
10
Тотти
18
Гобби
15
Месба
15
Месба
18
Гобби
14
Биабиани
11
Сансоне
11
Сансоне
14
Биабиани
11
Амаури
77
Окака-Чука
77
Окака-Чука
11
Амаури
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
22
Льяич
27
Жервиньо
27
Жервиньо
22
Льяич
10
Тотти
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Тотти
Остались в запасе
Парма
Рома
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
91
Павол Байза
ВР
1
Никола Паварини
ВР
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
18
Африйе Аква
ЦП
11
Джанни Мунари
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
17
Раффаэле Палладино
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Парма - Рома
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Эннио Тардини
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