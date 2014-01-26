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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Рома
Верона - Рома: обзор матча 26 января 2014
Верона
26.01.2014, воскресенье, 15:30
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 3
Завершен
Рома
49'
Э. Халлфредссон
45+1'
А. Льяич
60'
Жервиньо
82'
Ф. Тотти (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Рома
Замена
С. Лонго
️️️️
М. Донати
83'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
Ф. Тотти
Желтая карточка
Р. Маркес Пинто
81'
Желтая карточка
Э. Халлфредссон
79'
76'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Дестро
67'
Желтая карточка
М. Дестро
64'
Замена
А. Флоренци
️️️️
А. Льяич
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Хуанито
61'
60'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Р. Наингголан
60'
ГОЛ! 1:2!
Жервиньо
ГОЛ! 1:1!
Э. Халлфредссон
Пас отдал
М. Донати
49'
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
А. Льяич
Пас отдал
Жервиньо
44'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
М. Донадель
️️️️
Д. Майетта
39'
Желтая карточка
Ромуло
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
22
Доменико Майетта
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
49
Ромуло
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
4-3-2-1
77
Рафаэль
22
Майетта
29
Каччиаторе
25
Маркес Пинто
32
Гонсалес
49
Ромуло
5
Донати
20
Халлфредссон
21
Хуанито
11
Итурбе
18
Тони
4-3-2-1
16
Де Санктис
13
Майкон
35
Торосидис
25
Кастан
4
Бенатиа
44
Наингголан
8
Строотман
16
Де Росси
22
Льяич
27
Жервиньо
21
Дестро
22
Майетта
33
Донадель
33
Донадель
22
Майетта
21
Хуанито
29
Мартиньо
29
Мартиньо
21
Хуанито
5
Донати
9
Лонго
9
Лонго
5
Донати
22
Льяич
24
Флоренци
24
Флоренци
22
Льяич
44
Наингголан
15
Пьянич
15
Пьянич
44
Наингголан
21
Дестро
10
Тотти
10
Тотти
21
Дестро
Остались в запасе
Верона
Рома
98
Даниэле Борра
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
21
Даниэле Качья
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Верона - Рома
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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