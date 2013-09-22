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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Лацио
Рома - Лацио: обзор матча 22 сентября 2013
Рома
22.09.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 4 тур
2 : 0
Завершен
Лацио
63'
Ф. Бальдзаретти
90+4'
А. Льяич (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Лацио
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Льяич
90'
+4
Замена
М. Боррьелло
️️️️
Ф. Тотти
90'
+2
Замена
Р. Таддеи
️️️️
М. Пьянич
86'
82'
Красная карточка
А. Диас
78'
Замена
Эдерсон
️️️️
Эрнанес
78'
Замена
А. Диас
️️️️
М. Сиани
Желтая карточка
К. Строотман
76'
72'
Желтая карточка
Л. Цана
70'
Замена
С. Флоккари
️️️️
Л. Педро Каванда
ГОЛ! 1:0!
Ф. Бальдзаретти
Пас отдал
Ф. Тотти
63'
52'
Желтая карточка
Л. Педро Каванда
Замена
А. Льяич
️️️️
А. Флоренци
52'
Желтая карточка
Майкон
50'
47'
Желтая карточка
С. Лулич
Желтая карточка
А. Флоренци
41'
Желтая карточка
Д. Де Росси
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
8
Кевин Строотман
ЛП
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Абдулай Конко
ЛЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ПЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
24
Кристиан Ледесма
ОП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
3
Андре Диас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
10
Эдерсон
ЛП
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
24
Флоренци
25
Кастан
4
Бенатиа
42
Бальдзаретти
13
Майкон
8
Строотман
15
Пьянич
16
Де Росси
27
Жервиньо
10
Тотти
4-1-4-1
22
Маркетти
39
Каванда
27
Цана
13
Сиани
25
Конко
24
Ледесма
87
Кандрева
15
Гонсалес
10
Эрнанес
19
Лулич
11
Клозе
24
Флоренци
22
Льяич
22
Льяич
24
Флоренци
15
Пьянич
11
Таддеи
11
Таддеи
15
Пьянич
10
Тотти
22
Боррьелло
22
Боррьелло
10
Тотти
13
Сиани
3
Андре Диас
3
Андре Диас
13
Сиани
10
Эрнанес
10
Эдерсон
10
Эдерсон
10
Эрнанес
39
Каванда
10
Флоккари
10
Флоккари
39
Каванда
Остались в запасе
Рома
Лацио
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Остались в запасе
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
1
Этрит Бериша
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
2
Йосип Елец
ЦЗ
17
Винисиус Фрейтас
ЦЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
34
Брайан Переа
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Рома - Лацио
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:55 (прямая)
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