Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Ливорно
Рома - Ливорно: обзор матча 18 января 2014
Рома
18.01.2014, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 20 тур
3 : 0
Завершен
Ливорно
5'
М. Дестро
35'
К. Строотман
78'
А. Льяич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Ливорно
Желтая карточка
Л. Кастан
82'
80'
Замена
Д. Москера
️️️️
М. Бенасси
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Дестро
79'
ГОЛ! 3:0!
А. Льяич
78'
77'
Замена
А. Ламбруги
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Р. Наингголан
️️️️
М. Пьянич
70'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Жервиньо
67'
46'
Замена
М. Борха
️️️️
А. Дункан
ГОЛ! 2:0!
К. Строотман
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Медхи Бенатиа
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
22
Адем Льяич
АП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ливорно
22
Франческо Барди
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
4
Науэль Валентини
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
19
Леандро Греко
ЛП
32
Альфред Дункан
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
24
Марко Бенасси
ПП
9
Паулиньо
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
10
Франческо Тотти
ЦФ
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Ливорно
95
Андреа Тиритьелло
ВР
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
7
Алессандро Ламбруги
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
14
Джонни Москера
ЦП
7
Лука Белингери
ЦП
10
Андреа Луччи
ЦП
29
Мигель Борха
ЦФ
11
Инносент Эмегара
ЦФ
4-1-2-2-1
16
Де Санктис
16
Додо
4
Бенатиа
25
Кастан
35
Торосидис
16
Де Росси
8
Строотман
15
Пьянич
27
Жервиньо
22
Льяич
21
Дестро
3-2-4-1
22
Барди
11
Чеккерини
4
Валентини
33
Ринаудо
12
Пиччини
15
Мбайе
24
Бенасси
32
Дункан
27
Бьяджианти
19
Греко
9
Паулиньо
15
Пьянич
44
Наингголан
44
Наингголан
15
Пьянич
27
Жервиньо
24
Флоренци
24
Флоренци
27
Жервиньо
21
Дестро
10
Тотти
10
Тотти
21
Дестро
32
Дункан
29
Мигель Борха
29
Мигель Борха
32
Дункан
24
Бенасси
14
Москера
14
Москера
24
Бенасси
11
Чеккерини
7
Ламбруги
7
Ламбруги
11
Чеккерини
Остались в запасе
Рома
Ливорно
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
95
Андреа Тиритьелло
ВР
7
Лука Белингери
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
10
Андреа Луччи
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Лукаш Скорупски
ВР
4
Тин Едвай
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
22
Марко Боррьелло
ЦФ
Остались в запасе
95
Андреа Тиритьелло
ВР
7
Лука Белингери
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
12
Габриэле Альдегани
ВР
3
Джузеппе Джемити
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
23
Эмерсон
ЦЗ
10
Андреа Луччи
ЦП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Рома - Ливорно
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт Хит" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Рома
Ливорно
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Павлюченко назвал итальянский клуб, где едва не оказался
09:51
3
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Российский защитник перешел из «Динамо» в итальянский клуб
9 февраля
4
Тренер «Ливорно» Филиппини расплакался во время минуты молчания. Его мама умерла от коронавируса
2020.06.21 11:35
Амелия: «Жаль, что не удалось попробовать свои силы в «Спартаке»
2018.07.06 08:16
8
Лучший на данный момент бомбардир ЧМ-2018 в 2013 году мог перейти в «Ливорно»
2018.06.25 12:12
1
«Реал» интересуется 19-летним форвардом «Ливорно»
2016.08.12 09:58
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+