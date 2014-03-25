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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Торино
Рома - Торино: обзор матча 25 марта 2014
Рома
25.03.2014, вторник, 23:45
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 1
Завершен
Торино
42'
М. Дестро
90+1'
А. Флоренци
52'
Ч. Иммобиле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Торино
ГОЛ! 2:1!
А. Флоренци
Пас отдал
Жервиньо
90'
+1
Желтая карточка
М. Бастос
87'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Р. Наингголан
83'
78'
Желтая карточка
Ч. Иммобиле
73'
Желтая карточка
Д. Вивес
Замена
А. Льяич
️️️️
Ф. Тотти
70'
Замена
М. Бастос
️️️️
А. Романьоли
70'
65'
Желтая карточка
Н. Максимович
52'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Иммобиле
Пас отдал
Д. Вивес
ГОЛ! 1:0!
М. Дестро
Пас отдал
Жервиньо
42'
Желтая карточка
Р. Наингголан
30'
29'
Желтая карточка
Э. Моретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Родриго Таддеи
ПП
Торино
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
4-3-1-2
16
Де Санктис
25
Кастан
2
Толой
26
Романьоли
13
Майкон
44
Наингголан
16
Де Росси
15
Пьянич
27
Жервиньо
21
Дестро
10
Тотти
3-2-3-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
52
Максимович
36
Дармиан
83
Бово
7
Эль-Каддури
27
Куртич
5
Вивес
7
Черчи
9
Иммобиле
44
Наингголан
24
Флоренци
24
Флоренци
44
Наингголан
26
Романьоли
7
Бастос
7
Бастос
26
Романьоли
10
Тотти
22
Льяич
22
Льяич
10
Тотти
Остались в запасе
Рома
Торино
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Руди Гарсия
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
4
Тин Едвай
ЦЗ
11
Федерико Риччи
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
23
Лис Гомис
ВР
46
Томмазо Берни
ВР
23
Марко Вешович
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Рома - Торино
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Олимпико
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