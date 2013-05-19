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Симоне Перротта
Статистика
Симоне Перротта - статистика
Завершил карьеру
17 сентября 1977 (49)
#20 | Полузащитник
180 см | 76 кг
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Суперкубок Италии 2010
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Лига Чемпионов 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Суперкубок Италии 2008
Чемпионат Европы 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Рома
15
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Рома
2 : 1
19.05.2013
Наполи
80' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
0 : 0
12.05.2013
Рома
1' - 70'
Италия. Серия А, 36 тур
Рома
0 : 1
07.05.2013
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Фиорентина
0 : 1
04.05.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Рома
4 : 0
28.04.2013
Сиена
68' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Рома
1 : 1
21.04.2013
Пескара
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Торино
1 : 2
14.04.2013
Рома
1' - 77'
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 1
08.04.2013
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Палермо
2 : 0
30.03.2013
Рома
1' - 46'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
2 : 0
17.03.2013
Парма
1' - 87'
Италия. Серия А, 28 тур
Удинезе
1 : 1
09.03.2013
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Рома
3 : 1
03.03.2013
Дженоа
81' - 90'
89'
Италия. Серия А, 26 тур
Аталанта
2 : 3
24.02.2013
Рома
63' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
1 : 0
16.02.2013
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Сампдория
3 : 1
10.02.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Рома
1 : 1
20.01.2013
Интер
68' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1 : 0
13.01.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
4 : 1
06.01.2013
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Рома
4 : 2
22.12.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Кьево
1 : 0
16.12.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
4 : 2
08.12.2012
Фиорентина
65' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
1 : 3
02.12.2012
Рома
79' - 90'
86'
Италия. Серия А, 14 тур
Пескара
0 : 1
25.11.2012
Рома
77' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Рома
2 : 0
19.11.2012
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
3 : 2
11.11.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
4 : 1
04.11.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Парма
3 : 2
31.10.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
2 : 3
28.10.2012
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
2 : 4
21.10.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Рома
2 : 0
07.10.2012
Аталанта
72' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
4 : 1
29.09.2012
Рома
64' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
1 : 1
26.09.2012
Сампдория
Был в запасе
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