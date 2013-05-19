Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Италии 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Европы 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Италия. Кубок 2008/2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Суперкубок Италии 2008 Чемпионат Европы 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008