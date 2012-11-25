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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Рома
Пескара - Рома: обзор матча 25 ноября 2012
Пескара
25.11.2012, воскресенье, 18:00
Италия. Серия А, 14 тур
0 : 1
Завершен
Рома
5'
М. Дестро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Рома
Желтая карточка
А. Боккетти
90'
+3
87'
Замена
П. Тахцидис
️️️️
П. Освальдо
Замена
Д. Капрари
️️️️
Ф. Модесто
80'
79'
Желтая карточка
М. Пьянич
Желтая карточка
В. Вайсс
79'
77'
Замена
С. Перротта
️️️️
М. Дестро
Желтая карточка
Д. Соддимо
75'
Замена
Д. Соддимо
️️️️
Э. Ромуло Тоньи
73'
68'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
65'
Желтая карточка
Маркиньос
62'
Желтая карточка
М. Брэдли
Замена
В. Вайсс
️️️️
Х. Кинтеро
54'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Дестро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
15
Антонио Боккетти
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
14
Антонио Бальзано
ОП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
10
Данило Соддимо
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Николас Лопес
ЦФ
3-2-4-1
1
Перин
15
Боккетти
88
Терлицци
6
Романьоли
40
Ромуло Тоньи
14
Бальзано
32
Модесто
8
Бьярнасон
5
Нильсен
11
Кинтеро
9
Аббрускато
3-2-2-3
1
Гойкоэчеа
4
Пирис
25
Кастан
5
Маркиньос
24
Флоренци
42
Бальдзаретти
4
Брэдли
15
Пьянич
10
Тотти
10
Освальдо
21
Дестро
40
Ромуло Тоньи
10
Соддимо
10
Соддимо
40
Ромуло Тоньи
11
Кинтеро
7
Вайсс
7
Вайсс
11
Кинтеро
32
Модесто
10
Капрари
10
Капрари
32
Модесто
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
21
Дестро
20
Перротта
20
Перротта
21
Дестро
10
Освальдо
77
Тахцидис
77
Тахцидис
10
Освальдо
Остались в запасе
Пескара
Рома
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
23
Алессандро Кресценци
ЛП
16
Гастон Бругман
ОП
77
Анте Вукушич
ЦФ
90
Мерван Челик
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Пескара - Рома
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Адриатико
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