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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Рома
Торино - Рома: обзор матча 14 апреля 2013
Торино
14.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 32 тур
1 : 2
Завершен
Рома
31'
Р. Бьянки
22'
П. Освальдо
60'
Э. Ламела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Рома
83'
Желтая карточка
М. Брэдли
80'
Вторая желтая
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
Д. Вивес
77'
77'
Замена
Маркиньо
️️️️
С. Перротта
Замена
Жонатас
️️️️
Р. Бьянки
76'
Замена
П. Баррето
️️️️
Р. Меджиорини
67'
Замена
Д. Д'Амброзио
️️️️
М. Сантана
67'
63'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Додо
60'
ГОЛ! 1:2!
Э. Ламела
Пас отдал
Ф. Тотти
54'
Замена
Ф. Тотти
️️️️
М. Пьянич
37'
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Желтая карточка
А. Гацци
35'
Желтая карточка
Р. Бьянки
32'
ГОЛ! 1:1!
Р. Бьянки
31'
27'
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
22'
ГОЛ! 0:1!
П. Освальдо
Пас отдал
Ф. Бальдзаретти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
11
Марио Сантана
ЛП
5
Джузеппе Вивес
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Торино
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
70
Долли Менга
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
4-3-3
1
Жилле
32
Масиелло
21
Огбонна
15
Глик
36
Дармиан
11
Сантана
14
Гацци
5
Вивес
69
Меджиорини
9
Бьянки
7
Черчи
3-2-3-1-1
1
Стекеленбург
42
Бальдзаретти
8
Бурдиссо
25
Кастан
4
Пирис
16
Додо
4
Брэдли
15
Пьянич
20
Перротта
9
Ламела
10
Освальдо
11
Сантана
33
Д'Амброзио
33
Д'Амброзио
11
Сантана
9
Бьянки
9
Жонатас
9
Жонатас
9
Бьянки
69
Меджиорини
10
Баррето
10
Баррето
69
Меджиорини
16
Додо
24
Флоренци
24
Флоренци
16
Додо
20
Перротта
77
Маркиньо
77
Маркиньо
20
Перротта
15
Пьянич
10
Тотти
10
Тотти
15
Пьянич
Остались в запасе
Торино
Рома
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Остались в запасе
70
Долли Менга
ЦФ
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Пабло Касерес
ЛЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
6
Валерио Ди Чезаре
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
91
Ален Стеванович
ПП
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Статистика матча Торино - Рома
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Стадио Олимпико
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