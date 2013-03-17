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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Парма
Рома - Парма: обзор матча 17 марта 2013
Рома
17.03.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 29 тур
2 : 0
Завершен
Парма
7'
Э. Ламела
70'
Ф. Тотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Парма
87'
Замена
Д. Галлоппа
️️️️
М. Пароло
Замена
Р. Таддеи
️️️️
С. Перротта
87'
Замена
Ф. Бальдзаретти
️️️️
Маркиньо
82'
76'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
Н. Сансоне
ГОЛ! 2:0!
Ф. Тотти
70'
69'
Желтая карточка
Х. Вальдес
Замена
М. Брэдли
️️️️
П. Тахцидис
68'
58'
Замена
Д. Биабиани
️️️️
А. Ампуэро
55'
Желтая карточка
Й. Беналуан
47'
Желтая карточка
А. Рози
ГОЛ! 1:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Д. Де Росси
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Парма
83
Антонио Миранте
ВР
0
Альваро Ампуэро
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
20
Алеандро Рози
ЦЗ
6
Алессандро Лукарелли
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Марко Пароло
ЦП
10
Хайме Вальдес
ЦП
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
16
Додо
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Парма
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
0
Филиппо Бониперти
ЦП
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
14
Даниэле Галлоппа
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
4-4-1-1
1
Стекеленбург
25
Кастан
8
Бурдиссо
5
Маркиньос
24
Флоренци
77
Маркиньо
20
Перротта
16
Де Росси
77
Тахцидис
9
Ламела
10
Тотти
3-2-2-1-1
83
Миранте
29
Беналуан
20
Рози
6
Лукарелли
18
Гобби
29
Палетта
16
Пароло
10
Вальдес
11
Сансоне
11
Амаури
77
Маркиньо
42
Бальдзаретти
42
Бальдзаретти
77
Маркиньо
77
Тахцидис
4
Брэдли
4
Брэдли
77
Тахцидис
20
Перротта
11
Таддеи
11
Таддеи
20
Перротта
16
Пароло
14
Галлоппа
14
Галлоппа
16
Пароло
0
Ампуэро
14
Биабиани
14
Биабиани
0
Ампуэро
11
Сансоне
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
11
Сансоне
Остались в запасе
Рома
Парма
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
0
Филиппо Бониперти
ЦП
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
16
Додо
ЛЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Остались в запасе
0
Филиппо Бониперти
ЦП
3
Эмилио МакИчен
ЦЗ
1
Никола Паварини
ВР
91
Павол Байза
ВР
11
Сотирис Нинис
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
4
Стефано Морроне
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Рома - Парма
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
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