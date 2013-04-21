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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Пескара
Рома - Пескара: обзор матча 21 апреля 2013
Рома
21.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
1 : 1
Завершен
Пескара
51'
М. Дестро
14'
Д. Капрари
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Пескара
90'
+3
Желтая карточка
Н. Арсе
90'
+1
Замена
Н. Арсе
️️️️
У. Чосич
84'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
Замена
Н. Лопес
️️️️
И. Пирис
83'
Замена
М. Брэдли
️️️️
М. Пьянич
72'
63'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
М. Челик
57'
Желтая карточка
Э. Ромуло Тоньи
53'
Замена
А. Бальзано
️️️️
Д. Капрари
ГОЛ! 1:1!
М. Дестро
Пас отдал
Д. Де Росси
51'
Желтая карточка
М. Дестро
49'
Желтая карточка
В. Торосидис
48'
Замена
М. Дестро
️️️️
А. Флоренци
46'
14'
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Маартен Стекеленбург
ВР
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Пескара
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
19
Марко Капуано
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
32
Франческо Модесто
ЛП
18
Джузеппе Риццо
ОП
40
Эугенио Ромуло Тоньи
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
21
Маттиа Дестро
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Пескара
41
Сальваторе Фальсо
ВР
46
Марко Виттильо
ЦЗ
2
Николас Арсе
ЦЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
14
Антонио Бальзано
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стекеленбург
25
Кастан
35
Торосидис
5
Маркиньос
24
Флоренци
4
Пирис
16
Де Росси
15
Пьянич
9
Ламела
10
Тотти
10
Освальдо
3-2-2-3
22
Пелиццоли
2
Занон
19
Капуано
15
Чосич
18
Риццо
40
Ромуло Тоньи
34
Касчионе
32
Модесто
10
Капрари
32
Сфорцини
90
Челик
15
Пьянич
4
Брэдли
4
Брэдли
15
Пьянич
24
Флоренци
21
Дестро
21
Дестро
24
Флоренци
4
Пирис
11
Лопес
11
Лопес
4
Пирис
90
Челик
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
90
Челик
15
Чосич
2
Арсе
2
Арсе
15
Чосич
10
Капрари
14
Бальзано
14
Бальзано
10
Капрари
Остались в запасе
Рома
Пескара
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
41
Сальваторе Фальсо
ВР
46
Марко Виттильо
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Букки
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
41
Сальваторе Фальсо
ВР
46
Марко Виттильо
ЦЗ
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
77
Анте Вукушич
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Кристиан Букки
Статистика матча Рома - Пескара
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Олимпико
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