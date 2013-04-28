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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Сиена
Рома - Сиена: обзор матча 28 апреля 2013
Рома
28.04.2013, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
4 : 0
Завершен
Сиена
14'
П. Освальдо
16'
Э. Ламела
41'
П. Освальдо
67'
П. Освальдо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Сиена
82'
Замена
В. Верре
️️️️
С. Вергассола
Замена
Н. Лопес
️️️️
Ф. Тотти
75'
74'
Замена
А. Калельо
️️️️
А. Розина
Замена
С. Перротта
️️️️
Э. Ламела
68'
ГОЛ! 4:0!
П. Освальдо
67'
60'
Желтая карточка
С. Вергассола
54'
Замена
С. Агра
️️️️
Ф. Валиани
ГОЛ! 3:0!
П. Освальдо
Пас отдал
А. Флоренци
41'
Желтая карточка
М. Пьянич
39'
Замена
М. Пьянич
️️️️
Д. Де Росси
34'
ГОЛ! 2:0!
Э. Ламела
Пас отдал
Ф. Тотти
16'
ГОЛ! 1:0!
П. Освальдо
Пас отдал
Э. Ламела
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
8
Симоне Вергассола
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
7
Сальвадор Агра
ЦФ
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
3-2-2-1-2
18
Лобонц
8
Бурдиссо
25
Кастан
35
Торосидис
42
Бальдзаретти
24
Флоренци
16
Де Росси
4
Брэдли
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
4-5-1
25
Пеголо
24
Пачи
27
Фелипе
19
Терци
33
Рубин
27
Розина
80
Валиани
14
Делла Рокка
8
Вергассола
6
Анжело
11
Эмегара
9
Ламела
20
Перротта
20
Перротта
9
Ламела
16
Де Росси
15
Пьянич
15
Пьянич
16
Де Росси
10
Тотти
11
Лопес
11
Лопес
10
Тотти
8
Вергассола
26
Верре
26
Верре
8
Вергассола
27
Розина
14
Калельо
14
Калельо
27
Розина
80
Валиани
7
Агра
7
Агра
80
Валиани
Остались в запасе
Рома
Сиена
12
Томас Шведкаускас
ВР
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
47
Джонатан Лукка
ЦП
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
Остались в запасе
87
Фабрицио Грилло
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
5
Жорже Тейшейра
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
19
Франческо Больцони
ЦП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
91
Режиналдо
РФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Рома - Сиена
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Кармине Руссо
(Нола)
Стадион:
Олимпико
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