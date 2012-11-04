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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Палермо
Рома - Палермо: обзор матча 04 ноября 2012
Рома
04.11.2012, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 11 тур
4 : 1
Завершен
Палермо
11'
Ф. Тотти
31'
П. Освальдо
69'
Э. Ламела
79'
М. Дестро
84'
Й. Иличич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Палермо
88'
Желтая карточка
Э. Муньос
Желтая карточка
Н. Бурдиссо
85'
84'
ГОЛ! 4:1!
Й. Иличич
Пас отдал
Ф. Микколи
Замена
М. Пьянич
️️️️
Э. Ламела
81'
Вторая желтая
М. Дестро
80'
ГОЛ! 4:0!
М. Дестро
Пас отдал
Э. Ламела
79'
Желтая карточка
М. Дестро
77'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
73'
Замена
Маркиньо
️️️️
А. Флоренци
71'
70'
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бриенца
ГОЛ! 3:0!
Э. Ламела
Пас отдал
П. Тахцидис
69'
54'
Замена
Й. Иличич
️️️️
Я. Куртич
33'
Замена
Н. Бертоло
️️️️
Э. Пизано
ГОЛ! 2:0!
П. Освальдо
31'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Тотти
Пас отдал
И. Пирис
11'
5'
Желтая карточка
Э. Пизано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
4
Майкл Брэдли
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Стив фон Берген
ЦЗ
3
Сантьяго Гарсия
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
5
Аревало Риос
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
20
Франческо Бриенца
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
77
Маркиньо
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Палермо
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
16
Николас Бертоло
ЦП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Гойкоэчеа
24
Флоренци
8
Бурдиссо
5
Маркиньос
42
Бальдзаретти
4
Пирис
77
Тахцидис
4
Брэдли
9
Ламела
10
Освальдо
10
Тотти
3-5-2
1
Уйкани
5
Пизано
6
Муньос
5
фон Берген
89
Морганелла
27
Куртич
5
Риос
8
Баррето
3
Гарсия
10
Микколи
20
Бриенца
9
Ламела
15
Пьянич
15
Пьянич
9
Ламела
24
Флоренци
77
Маркиньо
77
Маркиньо
24
Флоренци
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
5
Пизано
16
Бертоло
16
Бертоло
5
Пизано
27
Куртич
72
Иличич
72
Иличич
27
Куртич
20
Бриенца
21
Дибала
21
Дибала
20
Бриенца
Остались в запасе
Рома
Палермо
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Остались в запасе
12
Томас Шведкаускас
ВР
16
Додо
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
16
Даниэле Де Росси
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
22
Джакомо Бричетто
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
18
Карлос Лабрин
ЦЗ
10
Бенито Николас Виола
ЦП
10
Луиджи Джорджи
ПП
7
Эран Захави
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Статистика матча Рома - Палермо
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
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