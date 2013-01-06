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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 06 января 2013
Наполи
06.01.2013, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 19 тур
4 : 1
Завершен
Рома
4'
Э. Кавани
48'
Э. Кавани
70'
Э. Кавани
90'
К. Маджо
72'
П. Освальдо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
Желтая карточка
К. Маджо
90'
+1
ГОЛ! 4:1!
К. Маджо
90'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
88'
82'
Замена
А. Флоренци
️️️️
И. Пирис
Замена
Д. Место
️️️️
Г. Пандев
81'
74'
Вторая желтая
М. Пьянич
72'
ГОЛ! 3:1!
П. Освальдо
Пас отдал
М. Пьянич
ГОЛ! 3:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
70'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
Г. Инлер
66'
62'
Замена
П. Освальдо
️️️️
М. Дестро
ГОЛ! 2:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
48'
Желтая карточка
М. Де Санктис
32'
24'
Желтая карточка
Ф. Тотти
Желтая карточка
У. Кампаньяро
22'
19'
Желтая карточка
М. Пьянич
ГОЛ! 1:0!
Э. Кавани
Пас отдал
Г. Пандев
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
21
Горан Пандев
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
4
Майкл Брэдли
ЛП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
10
Франческо Тотти
ЛФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Зденек Земан
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
10
Пабло Освальдо
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
5
Гамберини
3
Бритос
14
Кампаньяро
18
Суньига
85
Бехрами
88
Инлер
17
Гамшик
11
Маджо
10
Кавани
21
Пандев
4-3-1-2
1
Гойкоэчеа
4
Пирис
25
Кастан
8
Бурдиссо
42
Бальдзаретти
15
Пьянич
16
Де Росси
4
Брэдли
9
Ламела
21
Дестро
10
Тотти
21
Пандев
27
Место
27
Место
21
Пандев
88
Инлер
21
Джемаили
21
Джемаили
88
Инлер
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
4
Пирис
24
Флоренци
24
Флоренци
4
Пирис
21
Дестро
10
Освальдо
10
Освальдо
21
Дестро
Остались в запасе
Наполи
Рома
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Зденек Земан
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Антонио Розати
ВР
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
33
Марко Донадель
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Остались в запасе
18
Богдан Лобонц
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
16
Додо
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Маркиньо
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Зденек Земан
Статистика матча Наполи - Рома
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 23:40 (прямая)
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