Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 19 мая 2013
Рома
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Наполи
47'
Маркиньо
58'
М. Дестро
84'
Э. Кавани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
87'
Желтая карточка
П. Армеро
85'
Желтая карточка
Б. Джемаили
84'
ГОЛ! 2:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Калайо
80'
Желтая карточка
Роланду
Замена
С. Перротта
️️️️
Додо
80'
Желтая карточка
М. Дестро
78'
Замена
А. Флоренци
️️️️
М. Пьянич
76'
73'
Замена
Э. Калайо
️️️️
П. Каннаваро
Замена
И. Пирис
️️️️
В. Торосидис
67'
ГОЛ! 2:0!
М. Дестро
Пас отдал
Э. Ламела
58'
52'
Замена
П. Армеро
️️️️
М. Бритос
ГОЛ! 1:0!
Маркиньо
Пас отдал
Э. Ламела
47'
7'
Замена
О. Эль-Каддури
️️️️
Г. Пандев
5'
Травма
Г. Пандев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
18
Богдан Лобонц
ВР
16
Додо
ЛЗ
8
Николас Бурдиссо
(К)
ЦЗ
25
Леандро Кастан
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ПЗ
77
Маркиньо
ЛВ
4
Майкл Брэдли
ОП
77
Панайотис Тахцидис
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Наполи
21
Антонио Розати
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
(К)
ЦЗ
6
Роланду
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Блерим Джемаили
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
21
Горан Пандев
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Рома
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
4
Иван Пирис
ПЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
4-2-1-2-1
18
Лобонц
16
Додо
8
Бурдиссо
25
Кастан
35
Торосидис
4
Брэдли
77
Тахцидис
15
Пьянич
77
Маркиньо
9
Ламела
21
Дестро
3-5-2
21
Розати
3
Бритос
28
Каннаваро
6
Роланду
11
Маджо
85
Бехрами
21
Джемаили
17
Гамшик
18
Суньига
21
Пандев
10
Кавани
35
Торосидис
4
Пирис
4
Пирис
35
Торосидис
15
Пьянич
24
Флоренци
24
Флоренци
15
Пьянич
16
Додо
20
Перротта
20
Перротта
16
Додо
3
Бритос
7
Армеро
7
Армеро
3
Бритос
21
Пандев
7
Эль-Каддури
7
Эль-Каддури
21
Пандев
28
Каннаваро
16
Калайо
16
Калайо
28
Каннаваро
Остались в запасе
Рома
Наполи
47
Джонатан Лукка
ЦП
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
13
Роберто Коломбо
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
47
Джонатан Лукка
ЦП
12
Томас Шведкаускас
ВР
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
11
Родриго Таддеи
ПП
11
Николас Лопес
ЦФ
10
Пабло Освальдо
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
16
Морган Де Санктис
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
33
Марко Донадель
ЦП
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Рома - Наполи
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Олимпико
Новости команд
Все
Рома
Наполи
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
Фанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
5 ноября
10
Бруну Фернандеш сматерился после камбэка «МЮ» с «Ромой» (3:2)
4 ноября
Лига чемпионов. «МЮ» ушел с 0:2 против «Ромы» (3:2), «Бавария» справилась с «Атлетико» (2:0)
4 ноября
2
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
11
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+